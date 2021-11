Un amargo “Día del Pavo” en los Estados Unidos

Una inflación rampante, frustración y escasez de los alimentos tradicionales en esa suerte de festejo del genocidio de millones de nativos americanos denominada Thanksgiving, es lo que pueden esperar este jueves y viernes decenas de millones de consumidores norteamericanos.

La situación económica no ha mejorado, sino empeorado, respecto al año anterior, el 2020, debido al aumento de precios y al colapso de las líneas de distribución de los últimos meses.

Una sociedad atomizada y aterrorizada por la versión norteamericana del neoliberalismo sólo puede mantenerse medianamente apaciguada si existen distractores como el consumismo, la comida y el alcohol y otras sustancias en abundancia.

Si la disponibilidad de estos distractores comienza a fallar, quién sabe de hasta qué punto sea posible que lleguen el descontento y las protestas en la Unión Americana.

Del lado de los trabajadores de supermercados y otros tipos de comercios, la falta de conformidad con trabajos que son mal pagados y en donde las personas se encuentran expuestas a abusos de consumidores agresivos, ha hecho que se vean situaciones que rara vez ocurrían desde hace casi un siglo, en las épocas de la gran depresión: renuncias masivas, huelgas y creación de sindicatos para proteger los derechos de las y los trabajadores.

Aunado esto a la división política y “encono” (el que existe allá si es grave, no lo que ocurre en México con la mal llamada “sociedad civil” conformada por los Claudios X y fauna aledaña) que tiene partida en varias partes a la nación vecina, este será un amargo “Thanksgiving” en los Estados Unidos.

Giving “Thanks” to whom, anyways?