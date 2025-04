Con Gerardo me duele, porque en algún momento creí que en la política sí había gente diferente y que entre sus lecturas y a quienes apoyaba lo hacían distinto. Pero al final, como escribió Vargas Llosa , “la traición duele más cuando viene de quien uno ama o respeta”, y no, no me duele en lo que se convirtió, me duele haberme equivocado con el.

Fernández Noroña es un personaje polémico, de carácter exacerbado que no admite críticas, que no debate lo que busca imponer, poco o nada reflexivo, iracundo e incongruente. Se dice de izquierda progresista, pero ha traicionado los principios y la agenda de esa ideología, y su forma de actuar ahora parece un modus operandi para obtener beneficios políticos y económicos.

Sin principios y sin honor

Compañero y camarada Noroña, te recuerdo cuando en un acto de protesta te tiraste al piso frente al presidente Zedillo a las puertas de Palacio Nacional y el presidente se acercó, trató de ayudarte a levantar y te tendió la mano del dialogo y del respeto, misma que tú rechazaste.

Lo digo porque ese mismo año yo también hice una protesta frente al presidente Zedillo en Guadalajara, con las madres de familia por la carestía y lo que recibí, al igual que tú, fue la mano para dialogar y mejorar las cosas con respeto a nuestra ideología y nuestros principios.

Gerardo ha mostrado un activismo muy irreverente y sin una línea de pensamiento clara, de hecho, contradictoria. Un día estuvo con Heberto Castillo en el PMS, partido que lo postuló por primera ocasión y luego traicionó para fortalecer a la cuña del PRI, que se apoderó del movimiento democrático y que dio origen al PRD, para después ir en contra de ese partido y afiliarse al PT a cambio de una candidatura. Lo mismo con la 4T, un día está con AMLO y otro día lo cuestiona.

En 1995 encabezó la Asamblea Ciudadana en Defensa de los Deudores de la Banca, movimiento que le permitió escalar en el PRD, en 2004 fue nombrado secretario de comunicación del comité ejecutivo nacional que presidía Leonel Cota Montaño; y, en las protestas de AMLO por las elecciones del 2006, actúo como un porro, no estuvo en los campamentos de Reforma, pero sí montando escándalos.

Cuando ya no obtuvo “hueso”, se peleó con la dirigencia incluyendo AMLO y justo cuando el PRD se convirtió en la segunda fuerza política del país, desplazando al PAN , acusó a la presidenta de la Cámara de Diputados, la perredista Ruth Zavaleta de traicionar al PRD y a López Obrador por haber declarado que perdonaba a Felipe Calderón por robar las elecciones del 2006. De forma muy irrespetuosa afirmó que la diputada “había entregado el cuerpo a cambio de un huesito”. Ese es el nivel de Gerardo.

Cuando el presidente de Estados Unidos en su primer periodo requirió notoriedad, ahí estuvo Gerardo frente a la Torre Trump en Nueva York protestando, evidentemente y por alguna razón muy poderosa, no tuvo consecuencias ni recriminaciones.

También se montó en la protesta del “gasolinazo” en épocas de Peña Nieto e impulsó disturbios en la zona oriente del Estado de México.

Gerardo es un gran admirador de otro personaje muy cuestionado; digamos que, si John Akerman fue considerado el hombre de Putin en México, él es el hombre de Nicolás Maduro.

Incongruencia y traición

Fernández Noroña exigió a la presidenta respetar los acuerdos que habría ordenado AMLO antes de la interna de Morena, que por haber sido un patiño con las corcholatas le correspondía coordinar al grupo parlamentario en la cámara alta. Se lo cumplió y hoy todo México padece las consecuencias.

Pero Noroña criticó que el oficialismo le entregara la coordinación en la Cámara de Diputados a Ricardo Monreal quien quedó sexto en la carrera para llegar al Palacio Nacional. “No vale hacer trampa”, declaró.

Desde su posición ha venido traicionando aún más principios. En la reforma contra el nepotismo que surge a partir del terrible estado en que AMLO dejó la administración pública, la iniciativa de la presidenta era que entrara en vigor en 2027, pero la mayoría oficialista en el Senado la aplazó hasta 2030, contando con la participación de otra figura clave, Adán Augusto López y generando tensión con la presidenta.

Fernández Noroña se ha mostrado en desacuerdo con la reducción de las diputaciones plurinominales que Sheinbaum ha considerado y la confrontó directamente, asegurando que esta medida podría afectar la representación de ciertos grupos políticos.

A la par de sus posturas políticas contradictorias y oportunistas, Noroña se ha destacado por su misoginia y su violencia política, por sus expresiones racistas y clasistas y por sus excesos, como viajar en primera clase a Estados Unidos y Europa, por utilizar las salas VIP de los aeropuertos y pelearse con los comensales en los restaurantes, por orinar en protestas o por su irresponsabilidad como figura pública al no usar cubrebocas durante la pandemia del Covid.

No es Fernández Noroña un digno líder del Senado y no esta preparado para tan alto encargo, porque al actuar como un representante de la oligarquía, facho, represor e intolerante, también esta traicionando al pueblo.

X: @diaz_manuel