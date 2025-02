Urano es el planeta del sistema solar conocido como el gigante helado. Para que se dé una idea, la temperatura de Urano anda por ahí de los -214 grados centígrados. Con veranos e inviernos de 21 año gira inclinado y casi de lado con relación a su órbita. Urano tiene veranos e inviernos que duran más de 21 años, más o menos el tiempo que se siente desde que se habló sobre la pausa para arrancar las obras de la gigafactory de Tesla en Santa Catarina.

Para Nuevo León, con todo y su nearshoring, se le vienen problemas interesantes con los aranceles que esta planteado Trump en sus primeros meses de gobierno. Ya cumplió con el mes de no volverse estricto con los mercados mexicanos y canadienses al no subir los aranceles sin importar lo que sea. Los gringos tuvieron un Super Bowl medio gris, sin los grandes comerciales de fondo y con un espectáculo de medio tiempo que muy pocos entendieron. Tan raro estuvo el juego que abuchearon a la cantante Taylor Swift y vitorearon al presidente Trump. Lo que no hubo fue el comercial de “Avocados from Mexico” indicando que tal vez hay problemas en la frontera.

El mandatario estadounidense ya mandó firmar la aplicación de aranceles del 25% para el acero y aluminio de todos los países con la intención de que Estados Unidos compita con los demás productores en igualdad de circunstancias.

¿Dónde se viene la helada para Tesla en Monterrey? Dijo Trump a Fox News: “están construyendo plantas automotrices en México para poder vender autos en EU, vamos a poner aranceles a esos autos, nosotros podemos fabricarlos aquí”. La amenaza de Trump es de imponer aranceles de 200 por ciento a los autos importados de México.

Esto le pega a las armadoras, no estoy seguro o al menos Trump no ha sido claro sobre los componentes que no se fabrican en Estados Unidos por lo que los productores de autopartes podrían estar tranquilos de seguir siendo proveedores de las plantas armadoras en Estados Unidos dependiendo de lo que haya firmado Trump.

Lo que no nos queda claro es la parte de si llegara a venir la planta de Tesla a Monterrey en qué lugar la construirían. Con eso de que Santa Catarina ya no es naranja sino de Morena. En el imaginario, esta puede ser la gran oportunidad para Juárez o Guadalupe de tener una planta productora de autos. Lo malo es que esa planta se ve tan imaginaria como el Nuevo Estadio de los Tigres que lleva tantas primeras piedras que con esas ya se pudiera haber construido un estadio.¿No cree?

¡Ánimo!