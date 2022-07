ESTIRA Y AFLOJA

La nueva Comisión Disciplinaria a cargo de Jesús Martínez comenzó con diversos castigos tras la jornada uno del Apertura 2022 de la Liga MX.

Pero no todo lo que publicaron como castigos tiene congruencia y lo explico más a detalle.

Sanciones para entrenadores como Miguel Herrera de Tigres o Víctor Manuel Vucetich de Rayados por sus quejas del trabajo del arbitraje (VAR) en sus respectivos partidos ante Cruz Azul y Santos.

Sin embargo, el castigo que más llama la atención, es el que impusieron a los equipos Monterrey y Atlas, luego de que sus grupos de animación entraran al estadio TSM en Torreón y al Azteca, respectivamente.

Hay que recordar que uno de los acuerdos a bosque llegaron los propietarios de los clubes tras la Asamblea realizada tras los hechos de violencia en La Corregidora en marzo pasado, en el Querétaro vs Atlas, era que no se permitiría el ingreso de las barras visitantes.

Y sobre todo del Atlas, del que muchos de sus aficionados fueron parte de esa terrible tarde de violencia con escenas realmente dantescas.

La Comisión Disciplinaria ha decidido que para los siguientes dos duelos de local del Atlas (vs Cruz Azul en J-3) y Monterrey (vs América en J-2) no podrán estar presentes sus barras, como castigo al hecho de haberse presentado como visitantes.

Sin embargo, de todo esto se desprenden más interrogantes: ¿Cómo es que no se dieron cuenta de lo que sucedía?, ¿en dónde queda la responsabilidad de los clubes locales y su operativo de seguridad para evitar que esto ocurra?, ¿por qué no se investiga y castiga al anfitrión de los partidos por fallar en el operativo?, etc.

Son castigos incongruentes con los que solamente quieren evitar el señalamiento de que se les volvieron a meter estos barristas como visitantes, pero siguen sin profundizar en los contextos y fondos, lo que puede ocasionarles de nueva cuenta serios problemas.