Primero de agosto, votar SI y el anticomunismo enfermizo de la derecha

La reacción de la derechista Keiko Fujimori tras su derrota ante Pedro Castillo y el anuncio de éste de una nueva constitución, fue amenazante. La oposición o sea la derecha, los intereses creados de Perú, pondrán un muro a esos intentos. La actitud no es de participar en el proyecto con propuestas contrarias, lo que ya evidenciaría una forma de intervenir en el gobierno, sino tajante: poner un muro, un obstáculo permanente a ese y quizá a todos los proyectos. Si se observa, esa actitud es muy parecida a la del PAN, poco propositiva, poco participativa, boicoteadora de un proyecto de país aunque sea el suyo. Es el aislamiento tajante de los asuntos públicos, como no sea para botarlos o descalificarlos. Lo que llama la atención es que de entrada, la señora Fujimori que ha sido derrotada en dos ocasiones en contiendas presidenciales, no califica proyectos ya instalados sino el anuncio de ellos y los coloca en el renglón de comunistas. Para ella el desarrollo del campo que puede echar a andar Castillo será un proyecto comunista Y los soviet y los komsomoles peruanos en pleno neoliberalismo atraviesan ante sus escandalizados ojos. Hay que impedirlo, dice. Para muchos, las declaraciones de la señora causaron carcajadas.

OJO AVIZOR DE PAÍSES PODEROSOS A LOS QUE PLANTEAN UN CAMBIO EN AL

En países en los que se están manejando criterios diferentes a los tradicionales, México, Argentina, Bolivia y ahora Perú, los poderosos países neoliberales paran la oreja. Las reacciones de Joe Biden ante su fracaso en la pasada asamblea de la ONU y la convocatoria urgente del Consejo Permanente de la OEA para castigar a Cuba a lo que se suma un sector de países europeos que se hace tonto, muestran la advertencia inmediata de lo que es la salida de cauce para ellos. Los golpes blandos, las guerritas de baja intensidad, las amenazas de muchas maneras, advierten hacia el exterior que la guerra fría que presuntamente terminó hace tiempo, nunca lo fue. Ahora Estados Unidos sale de Afganistán y de Irak derrotado, pero deja latente su amenaza y está observando sin duda lo sucedido en Perú, como lo hace en México con las declaraciones recientes de AMLO. En momentos por cierto, en que anuncia su llegada, aún en trámites, un nuevo embajador del norte, Kenneth Salazar ¿Qué no espera con él?

CONCEPTOS DE ALTAS POTENCIAS EN MANEJO DE SERES IGNORANTES

Lo actores menores de la política como la señora Fujimori y la golpista Jeanine Añez en Bolivia, acomodan sus jergas a los términos que se mueven no solo a nivel de lenguaje. Se les hace grande la boca cuando hablan de anticomunismo y ensayan guerras frías en sus declaraciones, para verse elegantes. Keiko promovió una campaña de terror para asustar a la población sobre el presunto comunismo de Castillo y lo que siempre dicen ignorantes de ese sistema, que el estado se apropiará de los niños, que se expropiarán propiedades y otras mentiras que el nuevo presidente desmintió. En Bolivia, como es sabido, la irrupción de Añez y un grupo de militares en un golpe sorpresivo contra Evo Morales, causó muertes, agresiones diversas y un estado de incertidumbre hasta un nuevo período electoral. Los verdaderos organizadores del golpe, se han hecho los omisos. Como ha sucedido en México con personajes que estuvieron en contacto con el poder, pecaron de ingenuos y por ello están procesados, en Bolivia Añez está en la cárcel y Fujimori está a punto de ingresar. En un continente en el que la lucha por los derechos de las mujeres ha tenido un gran avance y las posturas progresistas se expresan en muchos espacios con mujeres de alto nivel, sorprenden, entonces los casos de estas dos mujeres ( Robles en México), que se prestan a ser utilizadas a los niveles más infames, para servir a fines abyectos. De ellos trata de salir este nuevo proyecto gubernamental en cuyo acento está el campo.

En sus comentarios sobre la literatura peruana en su antología El cuento Hispanoamericano, Seymour Menton señala que las generaciones surgidas de los años cincuenta pusieron mucho énfasis en la niñez pobre, el abandono del campo y el crecimiento desordenado de las ciudades. Tema también en ese tiempo de su Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Es un problema que se capta en todos lo países de América Latina. En su cuento publicado en ese libro, El niño de junto al cielo, el peruano Enrique Congrains Martín aborda en un relato sobre un niño pobre, la incongruencia que se da, entre los grandes monstruos citadinos y un campo empobrecido. Si uno de los proyectos principales de Castillo es volver los ojos a esos espacios pueblerinos, algo importante podrá cambiar en Perú.

