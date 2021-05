Intromisión al país en comicios. El PRI contrata extranjeros

Libros de ayer y hoy

El PRI puede haber caído en un grave delito al contratar a los extranjeros Antonio Sola y Vladimir de la Torre para manejar cuestiones internas que solo corresponden al país . Puede haber traición a la patria porque se está agrediendo a instituciones, organismos como los partidos reconocidos por la ley, y a ciudadanos mexicanos. La traición a la patria se ha cometido muchas veces en los tiempos modernos. Pero como se trataba de actos realizados por los propios gobiernos o por gente cuya acción les convenía, nunca fue denunciada.

Ahora, la desesperación es canija y los opositores están echando mano de extranjeros para introducirlos al contexto interno de las elecciones, poniendo en riesgo al país . Se puede entender lo de la acusación ante la OEA, porque México está inscrito aunque este organismo esté al servicio de Estados Unidos, pero no el que se contrate a particulares para introducirlos en asuntos vitales para el país. Todos los recursos se están usando para tratar de bloquear a Morena. No es la primera vez que los extranjeros campean en cuestiones internas sin que haya un postura legal que los justifique. Así los inscriban en órganos electorales.

Fox, FECAL, EPN, Ex presidentes que cometieron traición a la patria

El que abiertamente se entregue información del país a uno o varios sujetos contratados, se apega a tipos penales que en su momento, hace tiempo, no fueron tomados en cuenta porque como se dijo, así convenía a los gobiernos en turno. Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto estuvieron asesorados por expertos extranjeros que se metieron en los vericuetos de los problemas internos sin que nadie señalara la gravedad de los casos.

Era quizá pecata minuta para esos gobiernos y sus aliados, porque había cosas más evidentes que ellos realizaban y que configuraba claramente la traición a la patria. Luis Videgaray ponía en el tapete nuestros problemas internos a la asesoría del yerno de Donald Trump y Peña Nieto se echó un viaje a España para contar sus reflexiones sobre el gobierno de Venezuela, con el que México mantiene una relación de países.

Calderón iba en su nombre a promover el golpe en Venezuela y al tratar de hacer lo mismo y meterse con Cuba, fue sacado de manera vergonzosa. Pero en su campaña presidencial se asesoró del español Antonio Sola al que ahora ha contratado el PRI, junto con el anticastrista Vladimir de la Torre. Fox también fue a Venezuela a promover el golpe. y en su momento dio una serie de conferencias en el país del norte en las que desahogó asuntos mexicanos que solo corresponden a nuestro país. En lo de Venezuela fuera de Peña que lo hizo en funciones, los otros dos podían considerar su actitud como personal muy propio de la derecha.

Pero Jorge Camil, articulista de La Jornada recientemente fallecido señaló en 2006, cuando se creó el eslogan AMLO es un peligro para México, que Fox estaba asesorado por el extranjero Rob Allyn, cosa que se capta en las memorias del guanajuatense, escritas en realidad por Allyn. En el se mencionan datos que el autor extranjero sabía de antemano lo que quiere decir que el ex presidente confiaba cuestiones internas a extranjeros.

La guerra sucia priísta pone en manos extrañas nuestros asuntos

La presencia de extranjeros en comicios, prevista en los artículos del 214 al 227 del Reglamento de Elecciones, está abierta cuando vienen a ser testigos del desarrollo comicial. Pero hay negativas concretas a las que deben atenerse, salvo ser expulsados: no pronunciarse a favor de un partido o candidato y no emitir posiciones difamatorias y ofensivas contra candidatos, partidos o autoridades. Estas premisas deben tenerse en cuenta en los asesores de partidos durante la contienda. Pero parece no ser así, en los casos de los extranjeros Antonio Sola y Vladimir de la Torre, que son los que han diseñado la campaña sucia contra Morena, ofensiva y denigratoria que se está usando en los últimos días. El INE se ha quedado callado hasta ahora.

La contratación de esos extranjeros de parte del PRI, rompe todas las reglas de la lucha electoral , porque se ponen en manos extrañas los asuntos internos. Más cuando son esos sujetos los que están diseñando lo que se dice contra el enemigo a vencer que es el presidente del país. De hecho, la contienda estaría librándose contra conceptos difamatorios traídos del exterior contra ciudadanos mexicanos. No se sabe cual será la actitud del INE tan favorecedor de situaciones que afecten a la 4T.

La FGR ya había señalado a EPN traidor a la patria en noviembre pasado

Comúnmente se menciona la traición a la patria porque los casos son muchos pero no se aplican. El país está entregado al exterior. La Fiscalía General de la República acusó a Enrique Peña Neto de ese delito porque hizo reformas estructurales para favorecer al extranjero. Eso se está viendo en todos los casos de otorgamiento de concesiones y contratos a largo plazo que ha encontrado este gobierno.

De hecho hay sectores como la minería que están casi en su totalidad entregados al extranjero. La acusación de la FGR, destacada por el diario Reforma en noviembre del año anterior se refiere en concreto al caso Odebrecht tan mentado, que se aprovechó de la legislación Peñista, porque anteriormente durante la campaña presidencial de mexiquense, fue su sustento económico. Hasta este momento se dice poco de esa acusación, pero sería de las primeras en la etapa moderna aunque no se ha concretado. El artículo 123 del Código Penal Federal fija una pena de 5 a 40 años, más una copiosa multa al que caiga en esa tipificación.

