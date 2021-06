El Big Data a la Mexicana

El Internet es el nuevo pan de cada día

Las elecciones del pasado domingo 06 de junio fueron un reto para los candidatos, para los ciudadanos, pero sobre todo para los equipos de campaña. Algunos estaban confiados y seguros de que ganarían y perdieron; otros le apostaron a las redes, a las estrategias de comunicación digital y ganaron.

¿Qué paso?

Hace unos meses platique con varias agencias de comunicación digital que se dedican al análisis profundo de un producto-se llame candidato o empresa-. Es increíble como detallan los gustos, temores, ideologías y hasta nuestras pasiones; es decir, lo que pensamos usted y yo.

(Especial)

Inicio con Capisci, una plataforma digital que permite conocer a mayor profundidad a los usuarios que interactuan con marcas, personajes e instituciones de manera digital, ya que en muchos sentidos la vida siguió de manera virtual. En los últimos meses estas empresas han ganado terreno, y con la pandemia de Covid-19, tuvieron que explorar nuevas tácticas para sus campañas.

Capisci fue una de las herramientas que se utilizó en las campañas que ganaron en las pasadas elecciones del 06 de junio. Sabemos que alcaldes, gobernadores y partidos nacionales utilizaron esta herramienta para hacerle frente a la pandemia y a los medios tradicionales de investigación.

Esta plataforma no es nueva y ha ganado varios premios de hace unos años. Capisci forma parte de Ojiva consultores y si usted recuerda le llevó campaña a Ricardo Anaya y lleva algunas operaciones del jefe Diego. Hoy ganó Querétaro que resultó con un diferencia superior a los 40 puntos.

Escuche en una conferencia a su directora Andrea de Anda que decía...

“A veces la investigación tradicional y el Big Data tradicional y nuestros métodos cuantitativos tradicionales olvidan que los humanos somos personas, que tenemos sentimientos y que soñamos. A mí me gusta creer que los datos tienen alma, a mí me gusta creer que cada comentario que le hace un usuario a un gobernante o a un candidato, quiere decir algo más” Andrea de Anda, líder de Ojiva Consultores.

(Capisci)

La inteligencia de datos que arrojan estos análisis fue utilizada en distintas campañas políticas. Los datos que arrojan en estos estudios son fundamentales y juegan un rol importante para la estrategia digital , para la toma de decisiones y operación en una campaña.

Este tipo de herramientas funcionan para el día a día, en los cuartos de guerra y en las decisiones que se deben tomar a lo largo de la campaña.

Lo que hicieron Andrea de Anda y el equipo de Ojiva Consultores no solo crearon contenidos para redes sociales, sino que conocieron a profundidad lo que en realidad la gente necesita en sus comunidades, responder oportunamente ante las crisis y hacer un mejor uso de los recursos y tener mejor fluidez de información.

Esperemos que con todos estos datos, las verdaderas denuncias ciudadanas que se plasmaron en los análisis, los ganadores de este 2021, confíen en estos procesos. Todo por el bien de la ciudadanía.

Y si usted tienen duda de que las redes sociales y los equipos de campaña digitales no ganan, el claro ejemplo vive en Nuevo León, con Mariana Rodríguez. Pero esa es otra historia...

Se dice, se cuenta y se rumora...

Se dice, que la que ya se hizo ojo de hormiga es Luisa Alpizar, la ex candidata a la alcaldía de Azcapotzalco por el partido Fuerza por México, pues no les comprobó algo así como 10 millones que gastó en su campaña, ¿Qué fuerte no? ya veremos...