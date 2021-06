Después de la mañanera ¿Qué sigue?...Un rapidín

“Yo aquí quiero morir, como murió mi marido, como murieron mis papás. Es una vida lo que me une a Miguel Hidalgo”. Ter Vale, candidata de Movimiento Ciudadano en Miguel Hidalgo

La periodista que dijo: ¡Sí voy!

Hace unos días, realizaba un análisis de los candidatos a las alcaldías en la ciudad de México y me pareció que la Miguel Hidalgo fue una de las que más publicidad tenía; no lo digo por los mensajes abrumadores de Víctor Hugo Romo en redes sociales. Sino en cada esquina de la demarcación, con la imagen de Romo en tamaño real, igualitas a las de un restaurante que se llama “La Manifestación” por allá en el Monumento a la Revolución.

De los candidatos que contienden por Miguel Hidalgo :

Tere Vale (MC) , Víctor Hugo Romo (Morena) y Mauricio Tabe (PAN) , confieso que tenía la curiosidad de platicar con la señora Vale , candidata de Movimiento Ciudadano por la alcaldía.

Una señora que hizo campaña evidentemente con precaución y con ganas, muchas ganas diría yo. Salió a las calles y atendió demandas. Tere Vale , ya había sido candidata en el 2000, para la jefatura de Gobierno en la capital del país. Ahí debatió con AMLO.

Hoy a sus 70 años dice estar preocupada por México, por las difíciles condiciones que atraviesa el país, la ciudad y su alcaldía, que es gobernada por el partido en el poder, Morena. Revela que la invitación para participar en el Movimiento naranja fue gracias a Salomón Chertorivsky.

“Aunque es una batalla muy desigual, VALE la pena darla”.

Tere Vale , tiene muchos años de vivir en la Miguel Hidalgo , asegura que la falta de apoyo a los empresarios en la demarcación ha llevado a una grave crisis económica. Tan solo los carteles de venta y renta lo demuestran. Afirma que la seguridad para las mujeres es uno de los temas más preocupantes en la demarcación. Un problema que dice está desatendido.

Le pregunté: ¿Le cae mal Víctor Hugo Romo? (candidato de Morena por MH)

“Este no es un problema de gustos o de que me caiga bien o mal, es un problema mucho muy fuerte, es un problema de proyecto, de que queremos para un país. Yo no quiero un país, en donde hoy acaban de actualizar los datos sobre desempleo y tenemos a dos millones y medio de personas que no tienen trabajo. No se ha resuelto el problema del desempleo. Yo no quiero salir a la calle a salir a comprar unos cigarros -porque fumo-y tenga miedo de que me maten, porque es una alcaldía muy violenta. No quiero vivir en una alcaldía en la que personas de mi edad son invisibles” dijo.

La gente piensa que esto se acaba el 06 de junio

Hoy, los ciudadanos tienen la oportunidad de ejercer su voto por una fuerza política nueva. El PRI, tiene una historia complicada, el PAN no fue capaz de hacer una transformación. Tanto el PRI como el PRD, son los papás de AMLO.

Tere Vale , cree en la diversidad sexual y en el derecho a decidir. Ha luchado desde hace muchos años por la despenalización de la marihuana:

“Yo no puedo volverme una mujer tradicional, creo que no quepo en el PAN”

“Los políticos son tan cínicos que dicen: te va ir bien, tu no más cambia tantito de principios, no importa”, dice.

“Yo soy una Twittera fuerte”

Le encanta el debate en las redes sociales, contesta, se enoja y asegura que le ha ido muy bien a pesar de que en la red social, son agresivos con los comentarios.

¿Qué se necesita para ser una mujer, segura de sí misma?

La seguridad de las mujeres en ellas mismas, es un factor fundamental para el triunfo en todas las cosas: “La seguridad que te da una familia de creer en tí y que te haga ver que por ser mujer no eres menos; que puedes ser mejor o igual que cualquier hombre”, eso es invaluable, afirma. Aconseja que las mujeres deber preocuparse por su formación académica, apostarle a estudiar.

“Yo he fracasado mil veces, y eso me ha ayudado a ser mejor ser humano. Eso te permite tener empatía con la gente”, dice.

“No le tengo miedo a nada, ni a morirme. Es algo inevitable, hay que empezar a acostumbrarse a la idea...a mi edad, más TE VALE”, ríe.

Una realidad que pesa en las mujeres periodistas

Sobre la discriminación en los medios de comunicación, comentó que a pesar de los años, es un sector muy machista. “Conductores de la tercera edad y lo que les sigue, continúan en los medios, pero si eres mujer en el momento que dejas de ser una “presencia física interesante” en ese momento vas pa abajo. Ahí si hay una discriminación absoluta, aunque seas tan inteligente o mejor que ellos; aunque puedas hacer un trabajo tan profesional o mejor que él de ellos”, dice.

“Si eres hombre puedes estar panzón, jodido, calvo y no importa la edad”. “He sentido la discriminación...tantito...porque a mí me VALE madres”.

Hablar de feminismo y la lucha de las mujeres por sus derechos, Teresa Vale confesó que la primera vez que en un programa de radio dijo:

“Yo sí he abortado”, casi se convulsionan, casi se desmaya la conductora”, eso lo dije hace 25 años y era algo terrible para esa época. Hoy celebra la apertura que ahora tienen las mujeres para manifestarse y decir lo que piensan.

“Que yo diga que es maravilloso abortar, claro que no” pero es terrible que las mujeres no tengan posibilidades para atenderse en un buen hospital, y que por ello tengan que exponer su vida”, dijo.

“Me tocó debatir con AMLO muchas veces sobre esos temas y el señor es el verdadero conservador de México”, afirmó

¿Sobre Nuevo León?

Se ríe y afirma que Acción Nacional ¿Por qué no declinara a favor de Movimiento Ciudadano?

A Tere Vale le piden que decline a favor de Mauricio Tabe porque va arriba en las encuestas. Ella asegura que el día que el PAN decline a favor de Movimiento Ciudadano en Nuevo León y Campeche, lo hará en la Miguel Hidalgo. Y como eso no va pasar. No lo va hacer.

¿De los tres candidatos en NL, se iría por Samuel?

“Yo me voy por el partido en el que creo, que me cobijó, que me dió la posibilidad de hablar lo que creo y lo que pienso”. Primero “no podría yo morder la mano de quien me está dando esta oportunidad. Nunca.

Segundo ¿Por qué me dieron la oportunidad? Porque lo que ellos piensan, es lo que yo creo. ¿Cómo me voy a morder a mí misma?

Los que votaron por Morena ya se arrepintieron...Por esos voy.

¿Cuánto cuestan las declinaciones? Venden caro su amor

Nos enteramos que las declinaciones se venden al mejor postor. Una declinación anda por ahí de los 4 millones de pesos. Y hay quienes si las pagan...Por algo a la mera hora todos declinan. ¡Claro, al mejor postor! Eso se rumora por allá en las tierras de la Miguel Hidalgo y no me lo dijo Tere Vale , aclaro.

Con pollos rostizados cierran campaña en Azcapotzalco

Y a quien no se le vió en actos de campaña fue a Vidal Llerenas, quien contiende por la reelección en la alcaldía de Azcapotzalco. Dicen que se le vio muy animado regalando pollos rostizados en una reconocida pastelería por la Glorieta de Camarones. Le recordamos a Vidal que las colonias de esa demarcación son las más peligrosas e inseguras, no hay luz y los asesinatos en las banquetas, están a la orden del día. Apenas hace unos días, mataron a unos jóvenes en las calles 15 y 10 de la Prohogar.

Y ahí mismo en esa demarcación, aseguran que la que ganará es Margarita Saldaña, la candidata del PAN. Por ahí las malas lenguas aseguran que se le han acercado para declinar, pero pues que no “suelta” y que es muy coda. Ojalá que no sea así con sus colaboradores, porque de ser cierto, que pena ser codo hasta con tu propio equipo de campaña. ¡No más digo!...

Y a quien denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR), por los presuntos delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero fue a Jorge Miranda Castro, candidato a presidente municipal de Zacatecas por la Coalición “Juntos Haremos Historia” Morena, PT, PVEM y Nueva Alianza. Pues dicen que es “inexplicable” la cantidad de proiedades que tiene en Jalisco y Zacatecas. El candidato en sus eventos de campaña asegura que su prioridad será “revisar” la nómina de la presidencia municipal y hacer los recortes que sean necesarios para que la “burocracia dorada” viva igual que el resto de la ciudadanía. (No se si reír o llorar). Algo que debería de revisar y hacer los calculos para que le den las cuentas, por que de acuerdo a la denuncia que le metieron, sus ingresos no corresponden con el valor de sus propiedades. Ni multiplicado por 20 años.