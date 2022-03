Somos una liga bananera

AJEDREZ HUMANO

La tragedia se pudo evitar. Fueron muchos los avisos, la violencia entró al futbol mexicano desde hace tiempo; pero para los dueños de la pelota nunca fue una prioridad, priorizaron el negocio y se dedicaron solo a maquillar una realidad, una realidad que nos explotó a todos en la cara el pasado sábado en el Estadio Corregidora de Querétaro.

Escribo estas líneas 48 horas después de lo ocurrido. Con más de 20 aficionados heridos, otros, 3 según datos oficiales, de gravedad; las investigaciones han dejado 5 funcionarios del municipio de Querétaro separados de su cargo y hasta este momento, ni un solo detenido, ni uno solo de los que provocaron la barbarie, eso si, ya politizado, como todo lo que ocurre en nuestro país, desde la conferencia “mañanera” del presidente, pasando por Gobernadores de Jalisco y Querétaro y el portavoz de la Liga MX, Mikel Arriola, sí, !portavoz! Porque seamos sinceros, nuestro flamante dirigente no tiene ni voz, ni voto para estos temas, él solo acata órdenes, lo que le digan los dueños de los equipos es Ley y es lo que nos dirá a todos terminada la asamblea extraordinaria de hoy martes.

No quiero gastar más tiempo en detallar lo que pasó, de eso, ya se ha hablado hasta el cansancio, destaco eso sí, las historias de quienes, literal, se quitaron la camiseta para dársela a los aficionados del equipo contrario, una acción que sin duda, salvó vidas, esos queretanos, son una luz en toda la oscuridad que nos rodea hoy en día.

Lo que sí exijo, es castigo, un castigo ejemplar a quienes no previeron no ejecutaron y no hicieron nada después de esta tragedia, para ellos, sí, todo el peso de la ley, la impunidad no cabe aquí, ni en otro escenario similar, esto tiene que ser un parteaguas, tiene que marcar un antecedente, porque después de esto, todos, todos, tenemos que evolucionar en el discurso pero sobre todo en las acciones, nada de lo que se hizo sirve, porque si así hubiera sido, esto no hubiera ocurrido. Eliminen a las barras, no las necesitamos en el futbol mexicano, vivíamos bien antes de ellas y podemos seguir haciéndolo, ¿quieren ambiente y colorido en los estadios? ¿quieren mejores entradas? ¿quieren que el negocio crezca? Primero garanticen la seguridad de quien paga un boleto, primero inviertan en credencializar a sus aficionados, a evitar que se metan cuchillos, pistolas y hasta granadas a un estadio y después de eso, ocúpense también en mejorar el nivel de futbol que tenemos, de promover el espectáculo, regresen el descenso y el ascenso, quiten el repechaje que solo promueve la mediocridad y no la competencia.

Estamos en un momento histórico para el futbol mexicano, asumámoslo todos, dueños, dirigentes, técnicos, jugadores, afición, patrocinadores, medios de comunicación. Hagamos de nuestra liga, una verdadera liga, que nos enorgullezca, que nos motive a levantarnos del sillón e ir al estadio, que haga que los niños se pongan de la camiseta de un club nacional y no uno extranjero, este es el momento, el negocio no está peleado con el espectáculo, dejemos atrás lo que por tanto tiempo ha hecho daño al balompié, porque sino, seguiremos siendo una simple y corriente liga bananera que paga mejor que el resto de Latinoamérica.

Luis Enrique Alfonzo en Twitter: @LEAdeportes