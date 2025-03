El domingo 9 de marzo se realizó una asamblea informativa en el Zócalo de la Ciudad de México, a la que convocó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo . Durante el evento, la presidenta volvió a dejar claro el tipo de liderazgo que ejerce: uno de contundencia no de estridencia; un liderazgo que reflexiona y no uno que reacciona; un liderazgo que construye puentes y no solo un liderazgo que le habla a la tribuna.

El acto contó con la presencia de casi todos y todas las gobernadoras de las entidades federativas sin importar su origen partidario. Fue un acto de unidad nacional en donde además de la información sobre lo que había ocurrido en las negociaciones con Trump, se delinearon las acciones hacia el futuro a partir de las cuales México busca fortalecer su independencia, su soberanía y el bienestar de su pueblo. No nos vamos a quedar esperando de brazos cruzados. En las negociaciones con nuestro vecino del norte siempre procuraremos lo mejor pero estaremos preparados para lo peor.

Al inicio del evento ocurrió un incidente menor que los conservadores, sus medios de comunicación y sus redes insufladas, intentaron magnificar. Por todas las vías intentan sembrar la idea de que al interior de nuestro movimiento existen grupos encontrados disputando el poder. Nada más falso. En Morena estamos unidos inquebrantablemente alrededor del liderazgo de la doctora Sheinbaum y de la dirigencia que encabeza Luisa María Alcalde. Nos guiamos por el ejemplo del mejor presidente que ha tenido este país: Andrés Manuel López Obrador.

La derecha, utilizando la propaganda goebbeliana, repite y repite sin cesar sus mentiras, deseando que por obra del espíritu santo, estas se conviertan en realidad. Lo más patético es que los únicos que se convencen de la veracidad de las mentiras son sus propios inventores.

En Morena estamos más unidos que nunca. Estamos sumamente orgullosos de la presidenta que tenemos, que en poco tiempo ha consolidado e incluso incrementado su nivel de aceptación entre el pueblo. En el partido, trabajamos bajo la línea de nuestra presidenta nacional, convencidos de que vivimos un momento único en la historia de nuestro joven pero poderoso partido. A nuestro compañero Andrés Manuel López Beltrán le tratan de colgar cualquier cantidad de san benitos. La realidad es que Andrés es un compañero de primera que está absolutamente comprometido y entregado a cumplir la meta que nos trazamos de lograr 10 millones de afiliados para fin de año. A Andrés lo quieren agarrar de piñata como si estuviera solo, como si a su lado no estuviéramos millones de mexicanas y mexicanos que conocemos de su integridad y de su compromiso con la patria. Pero una vez más, la derecha se va a quedar con las ganas de ver un movimiento dividido o sectario.

Somos millones los que queremos profundizar la transformación y consolidar el segundo piso de la cuarta transformación nacional; somos millones los que estamos detrás de nuestra presidenta y de su liderazgo mundial; somos millones los que estamos trabajando a ras de tierra y casa por casa para lograr consolidar una organización política eficaz, eficiente, vigorosa y perdurable; somos millones de mexicanas y mexicanos que decidimos transformar para siempre el viejo régimen y nada ni nadie nos detendrá, mucho menos aquellos que utilizaban al país como el botín de unos cuantos privilegiados.