Conozco a Balbina Sada desde hace tantos años que temo decirlos porque capaz de de que le calculen la edad a una dama y ustedes saben que eso no es propio de caballero alguno.

La mar de inquieta, la veo de pronto de reojo hacer lo que le encanta: teatro y baile flamenco.

La primera vez que le conocí esta faceta fue en una obra entrañable dirigida por el dramaturgo Hernán Galindo: “Rojos zapatos de mi corazón”.

De ahí hasta acá, Balbina sigue sorprendiendo con un talento que le saca lustre a las tablas de escenarios, tablaos y recintos privados, más uno que otro semi privado.

A raíz de mi análisis sobre la pieza teatral “La Ola”, llevada a escena por Rennier Piñero, me escribió algo muy lindo, que enardeció al Narciso que todos llevamos dentro y no soy la excepción.

Luego, una oleada de preguntas, respuestas, fotos, videos y de pronto, leí una frase que adorna su más reciente aventura teatral.

La pieza se llama “Alma Mía”, escrita y dirigida por un señorón del teatro: Carlos Nevárez, ícono de las andanzas culturales de la UANL.

Aquí está la monumental frase: “Soltar es la forma más poderosa de amar”.

Luego, me metí en la trama a como el Dios de Spinoza me dio a entender, puesto que le pedí a Balbina que me consiguiera el guion y me dijo que iba a consultarlo con su autor.

Cuando esto escribo, aún no lo recibo, pero como tengo que enviar mi columna de domingo antes de las 3PM de este sábado, aquí me tienen, tejiendo hilos, buscando formar un lienzo digno de esta pieza de actuación, baile, cante y drama que me apresto a ir a ver, en una de sus últimas funciones anunciadas para los días 18 y 25 de este mes patrio.

Y sin permiso de mi amiga Balbina, voy a referirme a esas frases que encontré en narraciones anteriores de esta obra, relacionándolas con el ámbito político que aqueja a México en estos momentos.

¿Arre? ¡Arre!

· Andrés Manuel, dale a México la más poderosa prueba de amor: ¡Suéltalo!

· Andrés Manuel, disfruta el momento y agradece la ocasión.

· Andrés Manuel, deja que fluya el agua cristalina para que a México lo acaricien nuevos vientos.

