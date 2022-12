Mientras muchas personas están dando por concluido el año, la Cámara de Senadores todavía tiene mucho trabajo por hacer y sólo le queda dos sesiones antes de que termine el periodo ordinario.

Entre los pendientes están 73 los nombramientos guardados en el archivero. Algunos no son de mucha relevancia, por ejemplo aquellos realizados por el presidente Andrés Manuel López Obrador como embajadores de México en Estonia y Panama que simplemente están pendientes de ratificación. Entre los que podrían parecer urgentes destacan la designación dos comisionados del -INAI- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como cinco integrantes del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República. Este último es un pendiente del senado desde el 2020.

En el margen la controvertida reforma electoral, hacen ruido los 22 magistrados de tribunales electorales locales que se encuentran en 18 entidades como Estado de México, Guerrero, Ciudad de México, Guanajuato y Jalisco pendientes de designar. Sin embargo desde octubre de 2021 la Comisión de Justicia envió a la Junta de Coordinación Política, mejor conocida como la JOCOPO, un dictamen que incluía la elegibilidad de hasta 20 candidatos a las magistraturas. Esto quiere decir que hay falta de pericia por parte de los senadores que integran la comisión o simplemente no es prioridad. Claro, con la nueva reforma electoral no hará mucha falta que se les nombre porque, según la reforma, estos desaparecerán debido a que Tribunal Electoral termina resolviendo todo. Prueba de eso es el año que estos tribunales han pasado sin titular y no ha sucedido nada. Pero no solo son los locales, en la sala de espera están cinco magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todo esto en la antesala de la gigantesca elección del Estado de México.

Lo cierto es que la cámara alta arrastra pendientes desde hace años: Un consejero consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; un comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica; tres integrantes del Consejo Técnico de Educación de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y una magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Evidentemente los pocos días que le quedan a diciembre no serán utilizados para cumplir con los nombramientos pero habría que preguntase si acaso lo harán el próximo año.