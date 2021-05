¿Semáforo verde en la Ciudad de México?

A pesar de las malas noticias que nos llegan desde India, la pandemia de covid-19 parece retroceder en México. Según datos oficiales, nuestro país ha alcanzado las 220 mil muertes . Sin embargo, en la opinión de muchos especialistas en salud pública , la cifra debe ser más elevada (cercana a los 600 mil) como resultado de los números relacionados con los excesos de muerte.

¿Qué ha ocurrido con el covid-19 en México y en el mundo? Mucho se ha especulado en torno a este evidente retroceso en el número diario de nuevos contagios. La mayoría de los expertos apuntan a una posible inmunidad colectiva ( o de rebaño) derivada del ascenso exponencial de casos durante los primeros meses del año, y muy en particular, a la primera quincena de enero. Ello produjo un ascenso en espiral de enfermos, pero a la vez, de pacientes recuperados y potencialmente inmunizados.

Si bien el grado de inmunidad adquirida tras haber contraído la enfermedad continúa abierto a debate, se asevera que un buen número de los enfermos fueron inmunizados naturalmente. Sumado a ello, la aplicación de vacunas a lo largo del país parece haber contribuido a esta ralentización de la circulación del coronavirus. En este contexto, de acuerdo a la Secretaría de Salud, se han inoculado a más de 21 millones de mexicanos : hombres y mujeres de la tercera edad y personal médico.

En México hasta el día de hoy se han confirmado 2, 381,923 casos totales y 220,433 defunciones totales por COVID-19. (Secretaría de Salud)

¿A dos puntos del Semáforo Verde?

En el caso particular de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum anunció hace unos días que la capital del país se encontraba a apenas dos puntos de transitar hacia el ansiado semáforo verde , lo que significaría la apertura total de la economía, el levantamiento de restricciones a horarios y aforo, y a la reapertura de centros nocturnos en ambientes cerrados. De igual manera se prevé el cierre de las unidades temporales anticovid , como resultado del desahogo de los espacios en los hospitales convencionales. En la zona metropolitana de la Ciudad de México se registra -según informaron- una ocupación inferior al 15%: un escenario de ensueño en comparación con los escalofriantes datos de enero.

La Pandemia no ha terminado

No obstante estas buenas nuevas, no deberemos perder de vista que la pandemia no ha terminado, que nuevas variantes circulan alrededor del mundo y que existe escepticismo en torno a la efectividad de las vacunas contra ellas. Por otra parte, el lector recordará que el presidente Joe Biden aseguró que aquellas personas que han sido satisfactoriamente vacunadas con ambas dosis, podrán prescindir del uso de la molesta mascarilla. ¿Deberemos los mexicanos escuchar al presidente de Estados Unidos en esta delicada materia?