Irreverente

Les platico: pueden pensar en cualquiera de los que ocupan ese puesto que deshonran con sus idiotas decisiones. Da lo mismo.

Voy a tocar varios casos a los que aplica mi título de hoy. ¡Arre!

Si me lo permiten, antes les comparto algo que aprendí en la escuela de numerito -a mucha honra- donde cursé mi primaria:

“Cuando los que gobiernan pierden la vergüenza, los gobernados que obedecen pierden el respeto”.

Esta frase es del inacabable e imperturbable Cardenal de Retz, también llamado Jean Francois Paul de Gondi, que nació en el año de 1613.

En seguida, mi alocución va dirigida a Samuel García, quien antes de su próximo viaje a Egipto tuvo la osadía de presentar en sociedad a Aldo Fasci como su consejero en materia de seguridad.

Hace menos de un mes, el que era secretario de ese ramo con el Bronco Rodríguez y que le heredó a Samuel, se “despidió” del cargo porque según él tenía problemas de salud.

Seguramente sanó bien rápido porque la semana pasada reapareció en una rueda donde se auto descartó para ocupar la Fiscalía General de Justicia en NL, y sobando al oráculo, dijo que Adrián de la Garza tiene el perfil para ese puesto.

1. Ni quien le haya pedido que se auto considerara para ese puesto y…

2. ¿De parte de quién y con qué autoridad viene a decirnos que tiene pinta de fiscal el ex alcalde de Monterrey que no fue capaz ni de sincronizar dos semáforos y luego resultó fallido candidato a la gubernatura de NL?

Anécdota al respecto

La primera vez que me invitaron como consejero en el Consejo de Administración de una empresa, acepté pero les pedí que por su mamacita santa no me colgaran el milagrito de ese título porque estoy convencido de que nadie necesita consejos para regarla.

Samuel podrá decir misa para justificar semejante desfiguro, pero detrás de ese “nombramiento” está el hecho de que una de las hijas de Aldo “casó” -como decía mi abuela la primera alcaldesa de México- con el que ocupa la dirección de la oficina del gobernador.

Ese es el único “mérito” que mi acucioso BigData encontró detrás del mentado ungimiento.

El día en que se fotografió con él para presentarlo en sociedad como su “consejero en seguridad”, Samuel llenó el espacio con adjetivos, en vez de ser objetivo.

Con todo el respeto que merece su investidura, le diría, citando a W. Edwards Deming: “Without data, you´re just another person with al opinión”.

Y cito ahora al ingenioso grafitero que se atrevió a plasmar su arte en uno de los vagones cuando López Obrador dio el banderazo de arranque al Tren Maya: “NO MMES”.

Aldo Fasci y Jaime Rodríguez (Especial)

Botones de muestra...

…Por los cuales Aldo “merece” seguir en el auto exilio que según él se impuso por motivos de salud:

1. Los más de $50 millones de pesos con que compró el cascarón ese llamado “Bronco Dron”, no han sido devueltos por el proveedor amigo suyo, cuando era secretario de seguridad en la gestión de Jaime Rodríguez.

2. El índice más alto de homicidios dolosos en la historia de NL se registró cuando este “consejero” era responsable de la seguridad de NL.

3. La DEA tiene una carpeta de investigación con su nombre que está a punto de ser ventilada y no precisamente por los hackers de Guacamaya Leaks.

4. El presupuesto más alto asignado al área de seguridad en la historia de NL, se dio en el segundo año de Aldo como titular de seguridad y a pesar de ello, el anterior gobernador entregó al respecto puras cuentas mochas. Casualmente, ese mismo año se registró el número más alto de homicidios dolosos durante el gobierno del Bronco.

Hay más, pero por lo pronto, ahí se las dejo…

CAJÓN DE SASTRE

“Pero ¿a poco vas a negar que Aldo se pinta solo para dar ruedas de prensa? Apenas se abre la puerta del refrigerado y siente su luz, organiza una”, remata la irreverente de mi Gaby.