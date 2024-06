“Aquí vive el presidente, y el que gobierna, allí enfrente” Dicho popular para describir el poder que ejercía Plutarco Elías Calles durante el Maximato

El pasado 2 de junio Claudia Sheinbaum arrasó. Ganó prácticamente todo y con pocos límites. ¿Qué hará don Andrés?

En repetidas ocasiones el presidente aseguró que apenas concluir su mandato se retiraría de la política y se iría a su rancho de nombre “La Chingada” a escribir sus memorias: “Yo termino mi mandato, que por cierto, la gente no sabe que voy a tener dos meses menos que los otros presidentes, porque no voy a terminar a finales de noviembre, voy a terminar a finales de septiembre, o sea, son dos meses menos que los otros presidentes, pero si así lo decide la naturaleza, el creador, el pueblo, es hasta ese día nada más y me jubilo, me retiro por completo de la actividad pública, de la actividad política”.

Lamentablemente para Claudia Sheinbaum y para el país, sólo fue otra de las grandes mentiras de Andrés.

Seguirá muy presente

El 7 de junio en su conferencia matutina el tabasqueño dejó claro que estará muy presente. A su estilo de víctima advirtió: “Solo atendería yo un llamado de mi presidenta, también haciendo uso de mi derecho a disentir toda la vida. Pero es lo único. Nada de que: yo conformo el movimiento obradorista porque soy amigo de Andrés Manuel”.

Y peor, como si fuera dinastía monárquica, ese mismo día dio el banderazo a sus hijos mayores al señalar que ellos decidirán si quieren seguir participando en la política mexicana.

Al final de su sexenio el presidente sacó las uñas, sus mentiras salieron a relucir y su obsesión enfermiza por el poder es igual o peor que la de Plutarco Elías Calles, a quien AMLO admira, al igual que al grupo de criminales de la revolución que lo encumbraron como Gonzalo N Santos, Tomás Garrido Canabal o Salvador Alvarado. Con personajes como Gerardo Fernández Noroña, Eruviel Ávila, Ricardo Monreal y toda esta banda que sacó del PRI y hasta de la cárcel, como a Eugenio Hernández., pretende imponer su dominio, control y decisiones.

Calles hizo del PRI lo mismo que AMLO hizo de Morena

Calles se autonombró el “Caudillo de la Revolución”, AMLO el “Caudillo de la Transformación”; Calles desconoció la Constitución de 1917 y AMLO ha dicho que no le vengan con que “la ley es la ley” y quiere eliminar y modificar todo con lo que no está de acuerdo o se opone a su proyecto, empezando por la división de poderes al pretender crear un aparato judicial a su servicio.

Calles impuso a sus sucesores y dirigía el país desde su casa, que por cierto estaba frente a Los Pinos, AMLO quiere controlar todo desde su rancho y busca incrustar en el gabinete de la presidenta electa a personas afines a el, y su famoso Plan C, no es más que es una camisa de fuerza para Claudia.

AMLO traicionó el pacto que tenía con Marcelo Ebrard al percatarse que no le sería sumiso ni leal y en su misoginia y machismo, pensó que una mujer es más fácil de controlar.

Al viejo estilo de Calles aplicó el dedazo para poner a Claudia, le dio el bastón de mando pero la condicionó a dar espacio a sus amigos como al tabasqueño Adán Augusto López, el corrupto Mario Delgado y a sus hijos y cuates, los que estudiaron en esa famosa escuela de Bachillerato Logos de donde salió toda la ayudantía de AMLO para luego saltar a puestos claves de la administración, como Alonso Millán, al Comité para la Equidad de los Pueblos Indígenas (CEPROPIE), Sebastián Ramírez, al Consejo Nacional de Población (CONAPO), o Juan Pablo de Botton Falcón.

A López Obrador su esposa, a quien se refiere como su compañera, sí lo mandó a la chingada, él se irá a su rancho y ella se quedará en la CDMX. Así las cosas, en el entorno íntimo del presidente que al parecer ya está totalmente dominado por el poder.

¿Será que Claudia asuma el papel de los ex presidentes del Maximato , Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, o asuma una posición como la del general Lázaro Cárdenas o Ernesto Zedillo?

Por el bien del país, que se vaya.

Porque si AMLO vuelve a mentirnos y no se va a “La Chingada”, el dicho popular podría decir: “aquí vive la presidenta, pero el que manda en La Chingada”.

