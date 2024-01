Tengo otros datos

El Nacional Monte de Piedad , enfrenta desde hace más de tres años un conflicto laboral que amenaza a la institución de préstamo prendario con la quiebra y dejar sin empleó a más de 2 mil trabajadores, y sin apoyo a 600 instituciones de asistencia privada que benefician a miles de personas.

El conflicto laboral se ha extendido debido a la cerrazón de los representantes del sindicato mayoritario del organismo de asistencia privada, que no han mostrado voluntad para resolver el problema, poniendo en riesgo los empleos de sus representados.

La administración del instituto que Pancho Villa llamó con el mote del “Banco de los pobres” argumenta que es necesario cambiar el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), ya que éste representa cerca del 60% del gasto total de su operación y de seguir con esos excesivos costos, la situación de la empresa sería inviable y tendría que cerrar sus puertas, perjudicando a millones de personas que acuden a empeñar sus prendas para salir de apuros económicos, emprender proyectos o simplemente contar con recursos para el esparcimiento.

El sindicato mayoritario que encabeza Arturo Zayún, afirma que no es verdad que la institución esté pasando por una mala situación económica, y señala que sí reconoce que la actualidad del organismo es complicada ya que hay menos personas que acuden a empeñar objetos, sin embargo, todavía habría margen de maniobra para no cambiar las condiciones de trabajo en unos cinco años.

El líder sindical ha denunciado que la dirección encabezada por Javier de la Calle busca convertir el Monte de Piedad en una empresa financiera que la alejaría de mantener su función social para apoyar a la población en complicaciones financieras.

El gobierno federal ha manifestado su interés por llegar a una solución para el conflicto y por eso el presidente de México Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Secretaría del Trabajo para que buscara una mediación entre las dos partes, y se propuso un convenio de entendimiento que tanto el sindicato como la dirección de la empresa lo llevarían a validar con sus respectivos representados y con el patronato de la institución.

El representante sindical no ha querido llevar a votación de los trabajadores, como lo marca la ley, el convenio signado en la Secretaría y que en una, votación libre, personal, secreta y directa, los trabajadores decidan la conveniencia o no del documento, alegando que en el convenio se tienen faltas constitucionales y que se vulneran los derechos de los empleados sindicalizados.

El convenio avalado por las autoridades federales resguarda los derechos laborales de los trabajadores sindicalizados del Nacional Monte de Piedad, además de incluir incrementos salariales y no modifica prestaciones importantes que los empleados reclaman, además de dejar a los jubilados al 100%. Teniendo estos acuerdos no se entiende por qué los representantes sindicales no quieran llevar el documento con sus representados para que estos tomen una decisión.

El organismo de asistencia privada está emplazado a huelga para el próximo martes 30 de enero y hay muchos interesados de que pueda existir un acercamiento entre las partes de ultima hora, que evite que sean colocadas las banderas negro y rojo y se perjudique tanto a trabajadores como al publico en general que va empeñar sus prendas y a la gente que suele ir a esa institución adquirir una variedad de productos a mejores precios.

En la actualidad el Nacional Monte de Piedad cuenta con 306 oficinas en el país y tiene más de 2 mil empleados.

En los últimos meses el organismo de préstamos prendarios ha cerrado 18 sucursales y despedido a 92 empleados sindicalizados.