Irreverente

Si el tiempo que le dedican a la intriga se lo dedicaran a promover el bien común, serían un dechado de virtudes como gobernantes, legisladores y en general, como servidores públicos. El caso que les voy a platicar no es conjetura, ni conjura ni elucubración alguna.

Es el producto de un armado y cruzamiento de piezas de información que en forma aislada, NO dicen nada, pero que ya integradas generan valor para sustentar la toma de decisiones.

El hilo conductor que hilvana lo que van a leer en seguida, pasa por el ojo de una sola aguja: la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y el detonante fue la “sorpresiva” renuncia del hoy ex fiscal, Gustavo Adolfo Guerrero, cuando aún le quedaban dos años en ese puesto. Entonces, ¡Arre!.

Primer acto

Desde que Samuel García llegó a la gubernatura de NL, le hizo gestos a Gustavo como titular de la fiscalía, porque esa posición le pertenece desde hace varios años a Raúl Gracia, el elemento más fuerte de la tristemente célebre “santísima trinidad”, que mangonea a su antojo al PAN de NL.

Bueno, Raúl controla también a ese remedo de “Fiscal Anticorrupción” que se llama Alejandro Garza y Garza.

Como consecuencia de esto, Samuel pintó su cara con las rayas de guerra y le hizo la vida imposible a Gustavo, por el solo hecho de ser una pieza en el tablero de Gracia.

Hasta ahora no se ha sabido a quién quiere Samuel en el puesto que Gustavo dejó vacante, pero es bien claro que no quiere al ex alcalde de Monterrey y frustrado candidato a la gubernatura de NL, Adrián dela Garza.

Tan no lo quiere en ese puesto, que amenazó con vetarlo si los diputados locales lo proponen y fue más allá, al negársele a Adrián la Carta de No Antecedentes Penales, factor higiénico -más que básico- para aspirar a la fiscalía.

Raúl Gracia (Plácido Garza)

Segundo

No es cierto que el Congreso local sea controlado sólo por Raúl Gracia. Producto de turbias componendas políticas, a los diputados locales los controla el priista Paco Cienfuegos, en amasiato con el panista Gracia.

Paco es el alfil del ex gobernador Rodrigo Medina, quien es el verdadero mandamás del PRI en NL.

Adrián es pan comido para Paco, que lo supera en agudeza, inteligencia y colmillo.

Es más, Adrián nunca quiso ser alcalde de Monterrey -y lo castigaron sus jefes por dos periodos en ese cargo- y menos quería ser gobernador, por eso él se auto boicoteó con su babosada de acusar de delitos que nunca pudo probarle a Samuel García.

A Adrián le encantó ser procurador de justicia en el gobierno de Rodrigo y está que se pela por ocupar el puesto de Gustavo en la fiscalía.

Samuel sabe eso y de ahí su veto y declarado boicot hacia quien fuera su adversario por la gubernatura de NL. Su aversión hacia Adrián es doble, pues quienes lo impulsan para quesea el nuevo fiscal son Cienfuegos y Gracia, contra quienes compite Samuel por el control del Congreso local.

Sin presencia significativa del MC entre los diputados locales de NL, Samuel está perdido.

Cuanta iniciativa presente le será chicaneada por la mayoría que controlan priistas y panistas a través de Cienfuegos y Gracia.

Tercero

En medio de una maniobra que exhibiría en pañales a Maquiavelo -el delos Médici, no el del periódico- Gracia ordenó la salida de Gustavo de la Fiscalía, con el fin de tender puentes hacia Samuel, que lo quería fuera.

Lo hizo para tratar de ponerle un torniquete a la hemorragia de panistas y priistas que se pintan de naranja, al pasarse descaradamente a las filas del MC.

El puesto que más les ha dolido perder a Cienfuegos y a Gracia no es el de Jesús Nava, el alcalde ex panista de Santa Catarina, sino el del llamado “rey de la cerveza”, el alcalde hoy emecista de Anáhuac, NL, Desiderio Urteaga, quien mandó al carajo al PRI para ser exprimido por Samuel cual naranja de mercado.

También les caló la deserción del PRI al MC del diputado local Héctor García García, no tanto por él, sino porque su suplente es nada menos que Rafael Reyes Montemayor, el poderoso líder del sindicato de burócratas de San Pedro Garza García y presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos de los Estados, Municipios e Instituciones Descentralizadas (FSTSGEM), que agrupa a más de un millón de trabajadores en todo el País.

Gracia le ofreció a Samuel la cabeza de Gustavo para que le parara a su plan de disfrazar de naranjas a los azules y a los tricolores.

Si me preguntan por Miguel Treviño de Hoyos, el malogrado alcalde ”independiente” de SPGG, quien se pela porque Samuel lo acoja en su emecista seno, les anticipo que el hijo del panista Humberto Treviño Landois les vale un cacahuate y medio pepino a los mandamases del Congreso local. Les digo esto por si andaban con el pendiente.

Gustavo Adolfo Guerrero y Samuel García (Especial)

Colofón

Parece que el plan está funcionando, pues Samuel le paró a su reclutamiento de azules y tricolores.

Por otro lado, Gracia y Cienfuegos están apechugando el bloqueo a Adrián por parte de Samuel en sus intenciones de suplir a Gustavo en la fiscalía.

Hasta hoy, se ha diferido para el próximo año la designación de ese puesto, que es crucial.

Otra cosa que ha logrado Gracia es que no lo han mordido los mastines de la Auditoría Superior del Estado, que Samuel les cuchileó a otro miembro de la “santísima trinidad” -Víctor Pérez- para esculcarle sus finanzas cuando fue alcalde de Santa Catarina.

La Auditoría estatal también trae en jabón al otro de los tres que controla al PAN NL, Chefo Salgado.

Producto de este enjuague, Gracia no será tocado por el gobernador, siempre y cuando se mantenga el actual status de las cosas.

Pero si Gracia no le suelta al gobernador la designación del nuevo fiscal e insiste en que sea Adrián -a quien por supuesto impulsa también Cienfuegos- el escenario político de NL tendría que reconfigurarse al tenor de nuevos acuerdos.

Víctor Pérez (Especial)

PD:

Ayer, el ex secretario de seguridad pública de NL, Aldo Fasci, dio una rueda de prensa para auto descartarse como candidato a ocupar la fiscalía vacante.

Algunos medios paleros se prestaron al jueguito y ahí anduvieron en el Hotel Ancira degustando los bocadillos que les ofreció el que cada vez que abre el refrigerador de su casa y siente la luz en su cara, se pone a dar ruedas de prensa.

¿Pues no que por motivos de salud había renunciado al puesto que desgració en el gobierno del Bronco?¿Auto descartarse? Por favor, pero si está más descartado que una Carta Blanca tibia en medio del calorón canicular.

A Adrián de la Garza le debe de haber causado muy poquita Gracia que en su nombre lo haya defendido. Ni falta hace el uno ni falta hace el otro.

CAJÓN DE SASTRE

”Y en medio de todo este desmadre, ¿Dónde quedan la ciudadanía y el bien común al que se deben todos los servidores públicos?”, remata la irreverente de mi Gaby. Y yo le respondo: ¡Sálvese quien pueda!