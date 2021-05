La primavera: entre incendios, agaves y aguacates

Con total desfachatez y desvergüenza, sembradores de agave osaron plantar sus cultivos en una zona recién incendiada del Bosque La Primavera , el principal pulmón natural de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Lo que ha resultado aún más increíble es que haya sido por conducto de una denuncia ciudadana que se viralizó en redes sociales como las autoridades se dieron cuenta de lo ocurrido.

Fue a través de un video que un ciudadano grabó y colgó a redes sociales que los jaliscienses nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo. Y es que, hay que reconocer que muchos recibimos con incredulidad el video que ya circulaba profusamente en WhatsApp. Lo que mostraba el video parecía una broma de mal gusto, un montaje, o “fake” como llaman a las noticias falsas, pues se podía observar la tierra y los árboles todavía quemados, así como el joven sembradío de agave.

Fue solo después de que el Gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, reaccionó al tema con una publicación en Twitter y Facebook que confirmamos la veracidad de la denuncia hecha por aquel hombre que grabó el video y que se mostraba realmente molesto ante lo que presenciaba.

Además de que está en la ley, hace apenas unos días la Junta de Coordinación Metropolitana del AMG emitió un acuerdo para reforzar la prohibición del cambio de uso de suelo en un área forestal afectada por un incendio en por lo menos 20 años. (@EnriqueAlfaroR)

El texto de Alfaro Ramírez , acompañado por una docena de imágenes del predio sembrado, confirmaba lo siguiente: “Hoy, por un reporte ciudadano, autoridades estatales y municipales supervisaron los límites del Área Protegida Bosque La Primavera en donde se localizó siembra irregular de agave en donde hubo fuego. De una vez, para que quede claro: no lo vamos a permitir.

Además de que está en la ley, hace apenas unos días la Junta de Coordinación Metropolitana del AMG emitió un acuerdo para reforzar la prohibición del cambio de uso de suelo en un área forestal afectada por un incendio en por lo menos 20 años.

Diana Padilla, procuradora estatal de Protección al Ambiente continúa con las evaluaciones junto a Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Proepa, Fiscalía del Estado de Jalisco, Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera y Gobierno de Tlajomulco, para presentar las denuncias correspondientes ante el Gobierno federal.

Vamos a proteger a nuestro bosque de quien sea.

Lo vuelvo a repetir, para que no queden dudas: quienes piensan que pueden cambiar el uso de suelo en una zona forestal afectada por el fuego, dentro o fuera del área natural protegida, ni casas ni sembradíos. Así de claro”.

Un día después, el reportero José Toral, de Líder Informativo, dio a conocer “El terreno forestal que fue afectado por incendios del bosque La Primavera donde se detectó un nuevo sembradío irregular de agave pertenece al Ejido San Agustín , en Tlajomulco.

De acuerdo con el «Estudio de las Diferentes Fuentes de Cartografía Sobre la Tenencia de la Tierra (Catastral) en el Bosque de la Primavera», realizado en 2019 para el Organismo Público Descentralizado que maneja el área natural, todo el Cerro La Concha y su área circundante, al sureste del bosque, son parte del Ejido San Agustín, incluyendo la zona incendiada y dónde fueron sembrados decenas de agaves de forma presuntamente ilegal.

Aunque el Gobierno de Jalisco aseguró que el predio donde se hizo un cambio de uso de suelo irregular está fuera del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera, un mapa del polígono realizado por el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado muestra que la mayor parte del Cerro La Concha sí está dentro del Área Natural Protegida, por lo que sería más grave la siembra de agave en el bosque recién quemado”.

No se retiraron los agaves

Han pasado ya cinco días desde la tarde del jueves en que Alfaro Ramírez prometió tibiamente que emprendería acciones, pero no ha vuelto a abordar el tema, aunque ciertamente se supo que el sitio fue clausurado pero no se retiraron los agaves porque corresponde a la Federación hacerlo.

Poco o nada ha trascendido en cuanto al seguimiento que las autoridades han dado a este asunto que solo nos deja ver que estos voraces delincuentes que atentan contra el Bosque -primero incendiándolo y luego aprovechándose de la clandestinidad para sembrar sus cultivos-, o gozan de la protección de alguna autoridad o en definitiva no temen a la mano de la justicia.

Se observa una débil respuesta de la autoridad diciendo -como siempre- que van a hacer todo lo necesario para que no vuelva a ocurrir; pero no basta con eso, hay que imponer la veda de 20 años para que no se pueda cambiar el uso de suelo y no puedan desarrollar. Hay que sancionar con firmeza, con penas severas a los eco delincuentes. El asunto es que hay complicidad negligencia, corrupción y apatía.

Por ello, es de exigir sanciones ejemplares para los responsables, y aplicar la veda por 20 años como marca la Ley.

Ahora bien, lo que no se entiende es cómo es que las autoridades no se dan cuenta de lo que ocurre al de por sí devastado bosque, siendo que fue a través de un video expuesto en una denuncia ciudadana el medio por el que los gobiernos se enteraron y movilizaron al respecto.

Me pregunto si se va a permitir que ahora sea agave y luego aguacates lo que se siembre en predios siniestrados de manera intencional. Y es que hay que decirlo, hay elementos para advertir que lo siguiente que se verá en predios del bosque serán sembradíos de aguacates, algo que evidentemente será aún más dañino a causa de la excesiva cantidad de agua que absorben este tipo de plantaciones. No lo permitiremos.

Otro asunto que habla de la ligereza con que se protege al bosque, es la cantidad de asentamientos irregulares existentes a las faldas del cerro, donde además, ya se observan trazos aplanados preparados para vivienda popular y otros terrenos para residencias de recreación y esparcimiento.

Desde hace más de tres años me he pronunciado en el sentido de que la única solución real para proteger al máximo pulmón de la ZMG es proceder a la expropiación y convertir el bosque La Primavera en un Parque Nacional, y sin duda, lo recientemente ocurrido refuerza mi planteamiento de que la forma más efectiva de erradicar esos incendios criminales es procediendo a la expropiación, y hay que hacerlo.

Agua

En un contexto de sequía y de escasez de agua como el que vive Jalisco y gran parte del país, resulta totalmente repudiable que por más de un año la Comisión Estatal del Agua (CEA) haya descargado aguas negras en el Lago de Chapala, como se dio a conocer recientemente.

Es realmente aberrante observar el video, las constancias que ha publicado un medio importante de comunicación impresa en esta urbe en el que denota la irresponsabilidad, la negligencia, corrupción, el desdén por el agua y por la gente, ya que desde hace un año se está tirando de una forma bárbara al drenaje de aguas negras en nuestro gran lago de Chapala.

Debe haber una explicación, una investigación, un deslinde de responsabilidades. Debe renunciar el director de la Comisión Estatal del Agua, y deben revisarse complicidades y los esquemas de descuido y negligencia.

