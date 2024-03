“Los eventos del 7 de octubre abrieron los ojos de la gente sobre lo que está sucediendo en TikTok por el tratamiento discrecional que da a los temas; además, las próximas elecciones también han alimentado las preocupaciones. Hay inquietud por la interferencia china al utilizar TikTok”. Raja Krishnamoorthi, representante demócrata, coautor del proyecto de “Ley TikTok”

Después de que el Congreso de Estados Unidos pasó años debatiendo cómo mitigar los riesgos de seguridad nacional que la aplicación TikTok, de propiedad china, representa para ese país, este miércoles finalmente se concretaron los esfuerzos con la aprobación de un proyecto de ley bipartidista en la Cámara de Representantes, que exige que la empresa matriz, ByteDance, con sede en Beijing, desinvierta en TikTok, o se enfrente a la prohibición de esta plataforma en las tiendas de aplicaciones y servicios web en EU, para volverla disfuncional.

Aunque el proyecto de ley está diseñado específicamente para TikTok, también incluye herramientas para combatir “amenazas futuras”, ya que se establece un proceso mediante el cual el presidente puede prohibir otras aplicaciones de redes sociales que estén “controladas por un adversario extranjero”. (Ley de Protección a los Estadounidenses contra Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros ).

Hay que subrayar que ahora se necesita la aprobación del Senado y del presidente Joe Biden para convertirse en ley. Debido a la gran popularidad de TikTok, lograr que la legislación sea aprobada por el Senado en un año electoral parece difícil.

Los congresistas ayer pasaron este proyecto de ley con el argumento de que no restringe los derechos de expresión de la Primera Enmienda. Regula la seguridad nacional, que es un bien superior. Sus defensores dicen que también tiene un amplio precedente, ya que la ley estadounidense restringe la propiedad extranjera de estaciones de radiodifusión. Inclusive recordemos el caso de Huawei.

A TikTok acceden más de 170 millones de estadounidenses y es una de las principales fuentes de noticias y búsquedas para la Generación Z. Los directivos de TikTok acusan que se puede dar una prohibición de facto de la app y la impugnarán (como lo describo más adelante).

1.- El porqué de la Ley TikTok

El Comité de Inteligencia del Senado de EU dictaminó el lunes pasado, junto con los directores de las principales agencias de inteligencia de ese país, que dentro de las amenazas a la seguridad nacional se encuentra TikTok.

Para nadie es un secreto que en el sistema político de China las empresas están controladas por el Partido Comunista Chino (PCC). En ese sentido, se considera a TikTok un arma de propaganda, infiltración, ciberespionaje, y manipulación política muy poderosa del gobierno chino y que los datos e información que maneja la empresa matriz estaría sujeta a lo que su gobierno disponga (la ley china exige que ByteDance cumpla con las demandas de vigilancia de Beijing, e inclusive tiene a un miembro del PCC en su consejo de administración), y podrían ser usados contra el gobierno de EU y los usuarios estadounidenses.

Los principales peligros son la recopilación, control y acceso de datos, el poder de desinformación a través de manipulación del algoritmo por el gobierno chino y el control del software que les da acceso a millones de dispositivos (China ejerce el mayor programa de hackeo mundial; han robado más que nadie información corporativa, gubernamental y propiedad intelectual, a nivel global). Se enfatiza que se apunta a la “conducta” y “no contenidos”.

Los esfuerzos por prohibirlo se habían pospuesto varias veces sobre todo por la reacción que provocaría en sus usuarios. Pero este miércoles, el director del FBI, Christopher Wray, en una audiencia en el Senado puso el dedo en la llaga y dijo que TikTok “grita” por preocupaciones de seguridad nacional. Hay que recordar que China tiene bloqueadas a las empresas estadounidenses de redes sociales que no cumplen con su régimen de censura (i.e. X y Meta).

2.- Postura de Biden y de Trump

El primer intento para obligar a ByteDance a vender TikTok (y también se intentó bloquear WeChat) empezó cuando era presidente Donald Trump, en 2020. Pero su orden ejecutiva fue rechazada en los tribunales, en parte porque no tenía una autoridad clara para hacerlo. Desde entonces, los legisladores en el Congreso prohibieron TikTok en los dispositivos propiedad del gobierno.

Los funcionarios de la administración de Joe Biden concluyeron que TikTok representaba una amenaza a la seguridad nacional, pero solo se ordenó una revisión amplia de todas las apps controladas por adversarios extranjeros.

En 2022, TikTok y el gobierno de EU habían evaluado la posibilidad de un acuerdo en el cual la compañía almacenaría datos de usuarios estadounidenses en servidores de Oracle Corp. en EU y limitaría el acceso de otros a ellos. Pero no fue suficiente y por ello se iniciaron los trabajos de la nueva legislación, ayer aprobada.

El presidente Biden ha dicho que promulgaría un proyecto de ley que prohibiría efectivamente la aplicación de TikTok o forzaría su venta y que firmaría el proyecto de ley después de que un comité aprobara la medida por unanimidad.

Es curioso que Biden, el mes pasado, haya decidido incluir su campaña de reelección en TikTok.

Por su parte, Trump ahora ha revertido su posición original de prohibirlo y ha dicho que esto “solo ayudaría a Facebook, que es un verdadero enemigo de la gente” (hay que reconocer que esta plataforma se ha caracterizado por sus limitados controles en propaganda política). La campaña de Trump no se ha sumado a TikTok.

3.- Posición de TikTok y el Proyecto Texas

La ley aprobada ayer no prohibiría completamente a TikTok en EU, solo si ByteDance se negara a vender sus operaciones estadounidenses a propietarios no chinos, empezaría a bloquearla. La empresa se opone ya que dicen que separar la parte estadounidense de su aplicación no sería práctico y socavaría el atractivo del contenido que es de naturaleza global. Impugnarán la ley si es necesario ante los tribunales antes de considerar cualquier tipo de desinversión de la empresa matriz china ByteDance.

Los directivos de TikTok y Zhang Yiming (cofundador de ByteDance) han dicho que no han compartido ni compartirían datos de usuarios estadounidenses con el gobierno chino. TikTok ya había implementado un programa llamado Proyecto Texas para almacenar los datos de los usuarios en la nube y servidores de Oracle, con sede en Texas, y dar acceso a sus algoritmos.

4.- ¿Qué sigue?

Con la nueva ley, ByteDance tendría casi seis meses para vender sus operaciones de TikTok. Si eso no sucediera no se eliminaría de los dispositivos de las personas. Pero evitaría que Apple y Google, entre otros, distribuyan la aplicación desde sus tiendas de apps y la mantengan mediante actualizaciones (o enfrentarían multas masivas y otras sanciones), lo que eventualmente la dejaría inutilizable.

En los últimos días, se ha discutido sobre la compra de TikTok si ByteDance acepta vender. Bobby Kotick, ex director ejecutivo de la editorial de videojuegos Activision, ha planteado la idea de adquirir TikTok con socios potenciales. Se estima que cualquier precio ascenderá a cientos de miles de millones de dólares.

Pero Beijing probablemente no permitirá que esto suceda. De hecho, ha dicho durante mucho tiempo que se opondría a cualquier venta forzosa . Se espera que ByteDance continue su cabildeo ahora en el Senado, para impedir que pase la ley.

Además, TikTok podría movilizar a sus usuarios y celebridades para hacer campaña públicamente contra la legislación. Estiman que en el Senado habrá oposición a esta ley porque protegerán la libertad de expresión y porque no querrán inmiscuirse en los negocios privados.

Pero si se aprobara también en el Senado y es firmado por el presidente Biden, TikTok cuestionaría su legalidad argumentando que viola la Primera Enmienda (hay que destacar que la prohibición de TikTok por el estado de Montana fue bloqueada en 2023 por los tribunales).

Así las cosas, los estadounidenses van a las urnas el próximo noviembre a elegir entre Biden y Trump quién será su próximo presidente, por lo que es poco probable que TikTok fuera prohibido antes de las elecciones de este otoño.

De suceder, bloquear a TikTok marcaría, para bien o para mal, un momento histórico dentro del marco legal de ese país y sería emblemático para las relaciones entre EU y China. Pero aún hay un largo camino por recorrer…. el “tic, toc” del reloj de TikTok pudiera aún estar lejos de tocar su campanada final en EU.