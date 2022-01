Rogelio Jiménez Pons demuestra que no hay amigos en el gobierno de AMLO; el general Vallejo está para grandes cosas

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo dos indirectas durante la mañanera de hoy: mientras esté en el gobierno no tendrá amigos y que el general ingeniero Gustavo Vallejo está para las ‘ligas mayores’.

Por un lado AMLO tocó el despido de Rogelio Jiménez Pons del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), para avisar que mientras esté en la Presidencia, las amistades no existen.

Y aprovechó el tema de la obras de la 4T para dar otra señal: Gustavo Vallejo, encargado de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, ocuparía un alto cargo en otros sexenios de la Cuarta transformación (¿tal vez con Claudia Sheinbaum?).

AMLO no tiene amigos mientras sea presidente; ¿un ejemplo?, Rogelio Jiménez Pons

Jiménez Pons, hasta hace unos días titular del Fonatur, dependencia encargada de la construcción del Tren Maya, es uno de los mayores amigos de AMLO.

Pero la amistad con el presidente no bastó para que continuará en el puesto.

AMLO, bajita la mano, dijo que Jiménez Pons no estaba comprometido con la 4T, por lo que no podía dejarle una de las obras más importantes de su sexenio, el Tren Maya. Mucho menos que se comprometiera a terminarlo en diciembre de 2023.

“Podemos querer mucho a una persona pero si esa persona no se aplica, no se entusiasma, no tiene la convicciones suficientes, no internaliza de que estamos viviendo un tiempo histórico… No está entendiendo de que una transformación es un cambio profundo”, dijo AMLO al extitular de Fonatur.

El presidente se refirió a Jiménez Pons, pero también fue un mensaje a todo su gabinete: o se aplican o se van.

El general Vallejo, ¿próximo integrante del gabinete de AMLO?

Gustavo Vallejo, ingeniero del Ejército y encargado de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, podría ser un próximo integrante del gabinete de AMLO.

Luego del regaño a Jiménez Pons, el presidente aprovechó para elogiar al general Vallejo, quien al contrario, anda muy aplicado en la entrega del aeropuerto este 21 de marzo.

AMLO dijo que el ingeniero militar está vigilando “día y noche” la construcción de la obra y que nunca ha puesto un pretexto (que si la falta de material o de mano de obra) para desacelerar el ritmo.

Lo que es seguro es que AMLO le deberá tanto al general Vallejo que en un futuro, no muy lejano, veríamos al militar en un alto cargo.

Si no, AMLO daría la instrucción a la próxima presidenta, encargada de la “4T”, que tenga en alta consideración al cerebro de una de sus obras prioritarias.