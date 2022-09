IRREVERENTE

Les platico: Sí, amables aficionados, estoy hablando de una de las muchas jugadas que forman parte del bien llamado “rey de los deportes”: el beisbol, que hoy le quitará algunos pocos titulares noticiosos al 3er sismo que nos sacude en un 19 de septiembre.

¿O a poco creyeron que estaba hablando de otra cosa?

Anoche concluyó la temporada de verano de la Liga Mexicana y los Leones de Yucatán le ganaron en Monterrey a los Sultanes el 7º y último juego de la serie final.

Dejo los detalles a los expertos, porque aquí su irreverente servidor solo es un humilde diletante en estas lides, a pesar de que lo veo y me apasiona por encima de cualquier otro deporte, desde que a mi papá se le ocurrió celebrar mi 6º cumpleaños en un partido de los mismos Sultanes que hoy perdieron; nada de que “ganaron” el subcampeonato.

¿Por qué me gusta tanto el beisbol?: ¡Playbol!

1. Porque es el único deporte donde las esposas no se preocupan por que sus maridos se fijen en las curvas…

2. Porque para jugarlo no basta una pelota, se necesita estrategia, sacrificio e inteligencia.

3. Por ende, el beisbol es como la iglesia. Muchos van a misa pero pocos le entienden.

4. Y en esa misma tesitura, el beisbol es para mí algo más que un juego, es una religión.

5. ¿Qué hago en el invierno cuando no hay beisbol? Miro por la ventana y espero que llegue la primavera.

6. Un día le pregunté a mi mamá por qué se había casado con mi papá. Y como conocedora que era de este deporte, me contestó: “Porque tenía una buena curva, un muy decoroso slider y tiraba strikes que alcanzaban las 90 millas por hora”. Y yo que creía que porque era bueno y amoroso.

7. Uno de los inmortales de las ligas mayores, Yogi Berra, llegó a decir que el amor es lo más importante en el mundo… pero el beisbol también es bastante bueno. Coincido totalmente con este maravilloso cátcher de los Yankis de NY.

8. El mismo dijo un día: “Esto no se acaba hasta que se acaba”.

9. “Los jonrones de ayer no ganan los juegos de hoy”, frase de Babe Ruth, que acomodaría perfecto a la inversa, a los gobernantes que siguen culpando al pasado de sus desgracias presentes.

10. En el beisbol, el tiempo no importa. A diferencia de otros deportes, solo te das cuenta cuando empieza, más no sabes cómo ni cuándo va a terminar. Así es la vida ¿no?

11. Sí, en el beisbol nunca se sabe qué va a pasar. ¡Y eso es lo divertido! ¡De eso se trata el beisbol!

12. Es el único juego donde el empate no existe. Y esto se lo dedico a todos aquellos que me han criticado porque dicen que no soy neutral. ¡Claro que no lo soy! Ser neutral es no comprometerse, es no mostrar una postura, es navegar con la corriente.

13. Es difícil vencer a una persona que NUNCA se rinde. Eso sucede en el beisbol.

14. En este deporte se defienden los colores del uniforme como si estuvieran vidas en juego.

15. En este deporte nadie se retuerce de dolor ante un golpecito y mucho menos, nadie finge estar lastimado para engañar al árbitro y que castigue al contrario. En el beisbol se juega LIMPIO.

16. Acerca de la apariencia y lo disipado de muchos beisbolistas en comparación a los “figurines” bien portados del futbol, esta frase del inmortal mánager de los Mets de NY acomoda perfecto: “Algunos de mis jugadores estrellas beben cerveza y whisky. En cambio, los que toman batidos de leche no ganan muchos partidos”.

17. Otro mánager del Salón de la Fama, Connie Mack dijo un día: “Jamás he pasado un día de mi vida sin aprender algo nuevo del beisbol”.

18. Es un hoyo negro pletórico de estadísticas, números y variantes.

19. A diferencia del futbol, no te puedes esconder detrás de ningún defensa ni de ningún delantero. El beisbol te obliga a enfrentarte a tus responsabilidades.

20. Es el deporte que cuando es transmitido por televisión, ofrece más primeros planos de los jugadores que ningún otro. Algo único en el mundo es ver la gran diferencia en el rostro del pítcher cuando tiene las bases llenas sin ningún out, que cuando tira sin ningún contrario a bordo con dos outs.

21. En vez de las arengas, los abrazos, las muestras físicas de apoyo de los futbolistas hacia su compañero que está a punto de tirar un penalty, en el beisbol, cuando un pitcher está a una entrada de lograr un juego sin hit ni carrera, NADIE SE LE ACERCA, nadie le habla, lo dejan SOLO, para no distraerlo en su concentración para que alcance una de las máximas joyas de este deporte. Sí, aquí la mayor muestra de motivación es el silencio y no la estridencia de otros deportes en los momentos cruciales.

22. En el beisbol, robar (una base) está bien visto por todo el mundo.

23. Y lean esto: en el beisbol, la pelota la tienen los que defienden, no los que atacan.

24. “Hazlo en grande o vete a casa”, ni más ni menos. Así lo dijo Yoan Moncada.

25. Otro inmortal, Ted Williams, el del swing perfecto, dijo: El beisbol es el único campo de la vida donde alguien que triunfa tres veces después de diez intentos, es considerado un buen elemento. Sí, porque un buen bateador es aquél que tiene .300 como porcentaje de bateo.

26. En el beisbol, si te cantan el tercer strike al estar bateando, ni el mejor abogado del mundo te saca de ese lío.

27. El beisbol es un deporte para ser saboreado, para comerse despacito, no para atragantarse como sucede con otros. Tienes tiempo para discutir entre cada lanzamiento y en el cambio de entradas.

28. Sparky Anderson, mánager por muchos años de los Tigres de Detroit, decía: “No puedo creer que nos paguen por jugar al beisbol, siendo que de niños lo hacíamos gratis”.

29. El beisbol es el único lugar de la vida donde un sacrificio es altamente apreciado.

30. “El beisbol es como un ballet sin música, un drama sin palabras”, esta frase es de Ernie Harwell y se la dedico a mi amigo Thiago Soarez, el talentosísimo director del Ballet de Monterrey, que este jueves recibirá a Cesar Corrales, el mejor primer bailarín del mundo, para las funciones de “El Corsario” en estas sedientas comarcas del norte.