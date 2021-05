Mi apoyo al también joven y también creativo Paco Cienfuegos

Me voy a meter en el tema que han tocado tres columnistas de SDPNoticias , Javier Treviño, Verónica Malo y Federico Arreola con sus escritos:

√ Monterrey merece un nuevo liderazgo.

√ El ‘Grupo de los 10’ de MTY, más que a favor de Cienfuegos, en contra de Colosio.

√ Mi apoyo al joven y creativo Luis Donaldo Colosio Riojas.

Diré en primer lugar que Álvaro Fernández Garza , contra lo expresado por Federico Arreola, es un gran empresario con capacidad innovadora. Él que hizo lo correcto al dar su opinión política: tiene derecho y esto se respeta. Ojalá otros lo imitaran.

Si Fernández Garza tiene una mala opinión de Luis Donaldo Colosio Riojas , de Movimiento Ciudadano seguramente se debe a que este no ha convencido a la clase empresarial regiomontana. Como dice Verónica Malo, “los fuertes hombres de negocios se reunieron con el candidato a la alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano —como lo hicieron con el resto de los abanderados de las otras coaliciones y denominaciones políticas— y terminaron escandalizados”. Colosio deberá reflexionar acerca de qué hizo indebidamente para no convencer a tan importantes capitalistas; quizá su discurso no sea el correcto, o tal vez sus planes de gobierno no son realistas.

Francisco Cienfuegos, del PRI-PRD , algo habrá hecho bien para que un hombre de negocios tan importante, como el director de Grupo Alfa, lo apoye abiertamente.

Es cierto, el empresario Fernández Garza no usó el argumento correcto para descalificar a Colosio y apoyar a Cienfuegos: el de la inexperiencia . Pero creo que lo hizo para ser amable, es decir, para no utilizar adjetivos más duros —el empresarios sabrá cuáles son— contra Luis Donaldo.

Sin duda, la juventud es una virtud . Y Monterrey merece ser gobernador por un hombre joven. Tienen razón los señores Treviño y Arreola, pero el cariño a Luis Donaldo les hizo olvidar que Cienfuegos también es joven y, por lo tanto, tiene las mismas e inclusive más ventajas que Colosio, que son las de todos los jóvenes honestos y trabajadores:

Da la bienvenida al cambio.

Es inspirador.

Cienfuegos es receptivo a la retroalimentación.

es receptivo a la retroalimentación. Está dedicado a la mejora continua.

Paco se centra intensamente en los resultados, y lo ha demostrado.

Tiene una gran necesidad de logros, de construir historias de éxito y pone toda su energía en hacer realidad sus objetivos; su biografía da fe de ello.

No es complaciente con el statu quo .

. Es bueno para establecer metas ambiciosas.

Sí, Monterrey merece un nuevo liderazgo: Paco Cienfuegos lo ofrece. Mi opinión es la de un nuevoleonés interesado en su comunidad y que ha seguido la trayectoria de los protagonistas de la política.