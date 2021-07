La gente que no se vacuna: ¿De quién es la culpa?

En Chiapas , en este momento están sobrando las vacunas que en muchos otros lugares son deseadas. ¿Por qué en Chiapas no se quieren vacunar ?

Muchos le pueden echar la culpa al gobierno por no tener las facilidades para que la gente se vacune. Desde la localización de los centros de vacunación hasta los horarios o listados para vacunarse . ¿Será eso la razón principal? Al parecer no es eso.

En Chiapas rondan muchas leyendas sobre la aplicación de la vacuna y sus posibles efectos secundarios. Desde las infundadas razones falsas de la vacunación donde se piensa que están implantando un chip para saber que hacemos hasta las muertes por trombos y otras cosas.

Y no solo es Chiapas, también pasa en otros lugares. En una región mas urbanizada como lo es Naucalpan, la inasistencia de personas menores de 40 es notoría. También con las mismas creencias sobre la vacuna.

Y podríamos creer que esto solo pasa en México, pues no.

En Estados Unidos , el gobierno ha tenido que recurrir a muchas técnicas para atraer personas ,desde ofrecer comida, cerveza y hasta mariguana. Y con todo eso, la tasa de vacunados de los vecinos del norte no es tan amplia como la oferta de vacunas que se tiene.

¿Recuerda las largas filas de vacunación y todos los problemas que se tuvieron al principio de este programa en México? Se acabaron cuando se vacunaron todos los que tenemos mas de 40 años. Parece increíble que la población mas joven no este aprovechando el beneficio gratuito de la vacunación siendo que ahora son el grupo poblacional con mas contagios. Por simple aritmética, si los que mas se están contagiando son los de los grupos de edad que menos vacunados tiene , la vacuna debe de servir para algo.

El director del IMSS , Zoé Robledo, ha pedido que se vacunen y lleven a vacunar a las personas que quieren solamente por cuestión de cariño y amor hacia su familia. Al parecer esas palabras no han hecho eco en las personas que no se quieren vacunar, como no ha hecho eco el llamado del presidente López Obrador a que se vacunen.

Los números de las instituciones de Salud en México indican que el programa de vacunación podría tener a toda la población adulta del país vacunada para octubre de este año. Esto si los que son elegibles para vacunarse acuden a hacerlo. Cuando comenzaba el año había proyecciones que en México se iban a acabar de vacunar para el 2025 y una colección de falacias que no se han cumplido, ni se cumplirán.

El Gobierno de México ha cumplido, consiguiendo y poniendo a disposición las vacunas para toda su población y se va avanzando más rápido de lo que muchos creían.

Es momento que la población que no se esta vacunando acuda a los centros de salud y se vacunen. Entiendo que a los que no se vacunan por creencias personales, no entiendo a los que no se quieren proteger por moda.

Que pena que este grupo de personas no vea el beneficio de la vacuna y como esto ayudaría a que las nuevas variantes no siguieran generándose.

Después de octubre , México se podría dividir en los que están protegidos y los que no . ¿Usted en qué grupo caería?