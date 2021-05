6 de junio: Las elecciones mas complicadas de la historia

Con todas las plataformas de “streaming” es complicado que vea la televisión en vivo a menos que se trate de un evento deportivo y cuando ve los eventos deportivos en cadenas que solo pasan por TV de paga es mas complicado que le lleguen todos los comerciales de campañas políticas. Lo mismo me pasa en la radio, escucho algunos noticiarios cuando voy manejando, pero raramente sintonizo una estación donde este expuesto a las campañas políticas. Se puede decir que me entero de lo que pasa en el mundo leyendo los diarios digitales y editorialistas que me llaman la atención.

Los comerciales de FXM en la final de futbol

Ayer no había manera de ver la final del fútbol mexicano, que en realidad la vi solo por curiosidad, que no fuera en TV abierta. Dos cosas me llamaron la atención, la primera, un comercial del partido FuerzaXMexico que decía “A los violadores, les cortamos los…”, ahí es donde me llamaron la atención, mientras me preparaba alguna botana y cervecita para ver el juego. La segunda, el INE y sus instrucciones para votar.

El Voto

Se pueden votar de muchas maneras para elegir al mismo candidato. Individualmente por cada partido, por la alianza o por los cuadritos donde aparezca el nombre del candidato. El voto es valido si se cruzan un, dos o los cuadros que sean necesarios que tengan el nombre o la alianza donde participa el candidato. Si se vota por el candidato, pero se pone otra alianza donde el candidato no figura se anula el voto . Diría mi abuelo jarocho “Pasumecha”. El INE lo esta haciendo muy complicado.

¿Voto nulo?

Imagine, usted va a votar y tiene mas de 10 combinaciones posibles para votar por la misma persona, pero si se equivoca con todas esas combinaciones su voto se hace nulo. Al momento de contar viene lo complicado. En las elecciones del 2015 acepte ser funcionario de casilla, el momento del conteo es crucial y complicado pues hay que revisar cada boleta y ver como tachan cada boleta para determinar si es un voto valido o no. En ese tiempo Fernando Elizondo de Movimiento Ciudadano había declinado a favor del Bronco Rodríguez y mucha gente entendió que si apoyaba a Elizondo y al Bronco tenia que cruzar ambos cuadros, esto hacia que el voto fuera invalido. Hasta aquí fácil para el momento de contar.

El problema viene cuando hay varias combinaciones que hacen el voto valido. Al momento de contar, cuando los funcionarios de casilla ya están cansados de estar desde las 7 am hasta las 6 pm en la casilla, al momento de hacer las combinaciones validas hace que el error pueda aparecer de la manera mas fácil.

Entre más pasos lleva un proceso es más fácil que exista la posibilidad de equivocación.

Entonces al momento de hacer los conteos, el fantasma del cansancio, el estar con cubrebocas, el calor y muchos otros factores pueden hacer que los conteos sean mas lentos para que puedan ser mas precisos. Si hay una sola diferencia entre los conteos de los votos entre los miembros de las casillas, se tienen que contar todos de nuevo y así hasta que todos cuenten lo mismo.

En estas combinaciones que tienen mas variedad que café de 70 pesos, el conteo será lento.

Volviendo del lado de los votantes ¿por quién votar?

Desde que hay alianzas de partidos cuyas ideologías no tienen que ver unas con las otras, estoy mas confundido. Los Pro-Vida están con los Pro-Elección. Los que apoyan a los movimientos de sexualidad alternativa con los que son ultraconservadores. Los que son de izquierda están con los que son de derecha. Los que siempre han sido oposición juntos contra los que ahora no son oposición.

En las gubernaturas y alcaldías creo que la decisión es sencilla, el voto va más por la persona que por los colores que pueda traer. El gran problema viene al momento de la votación por las cámaras locales y federales.

¿ Votar por un partido, por la persona, por la coalición?

¿ Votar por artistas, futbolistas, luchadores o por personas con una carrera política mas solida?

El 6 de junio, así como tomará mas tiempo contar los votos , tomará mas tiempo hacer una elección sobre los candidatos. Habrá que ver quién nos gobierna y quien toma las decisiones en las cámaras.