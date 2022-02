Rayados de Monterrey, el pobre equipo rico de la LigaMX

ESTIRA Y AFLOJA

No es un buen tiempo para dar a conocer los salarios, sería anticlimático por los tiempos que vivimos, pero no es ningún secreto que los Rayados de Monterrey son el equipo que mejor paga a los futbolistas en México. Además, el que tiene al entrenador mejor remunerado.

Hace pocas semanas el diario ESTO retomó información del portal Salary Sports, un sitio que se encarga de dar a conocer cuánto dinero perciben deportistas, no solamente de la LigaMX sino de todas las ligas importantes de futbol y claro, de deportes de Estados Unidos como la NBA, NFL, MLB, entre otras.

Sin particularizar, los Rayados de Monterrey estarían invirtiendo en su recurso humano, solamente de campo, es decir jugadores y entrenador, alrededor de 31 millones 600 mil pesos mensuales, poco más de 1.5 millones de dólares cada treinta días. Una barbaridad de dinero para la industria del futbol en nuestro país, aunque tal vez una cantidad menor para equipos europeos de elite.

Claro a estos números se les debe de aumentar lo que invierten en divisiones menores, equipo femenil, gastos administrativos y directivos. Un dineral.

Pero ese no es el problema. Por lo pronto, mientras siga el contrato con Fox Sports, quienes en su época de bonanza inflaron descarada y absurdamente el mercado televisivo con el objetivo de quitarle a Televisa los derechos de transmisión de los Rayados, a razón de 23 millones de dólares al año por cinco años. Mientras FEMSA siga siendo el dueño, parece que ese no es el lío principal del equipo.

Los problemas vienen en la estructura deportiva, jugadores sobre protegidos, apapachado, sin el rendimiento esperado; un entrenador que tiene todo menos un historial de juego espectacular y ofensivo; grupos de fanáticos que se filtraron a los medios y que cuando conviene o revientan o protegen. Ese es el día a día de los Rayados. Si se va Aguirre, no pasa nada. Si se queda, tampoco pasará nada. Están más preocupados por la venta de abonos, de hot dogs gigantes y de cerveza en su maravilloso estadio, que en ganar títulos.

No hay una real exigencia, no existe control de calidad en el recurso humano en el que han invertido, simplemente se han convertido del equipo más acaudalado del futbol mexicano al más soberbio, arrogante y conformista. Rayados, con lo que tiene, claro si hubieran invertido con corrección, debería estar siempre en los primeros lugares, peleando por todos los títulos, no dando penas como las que entregó en Abu Dhabi y últimamente, más bien desde que llegó Aguirre, en la LigaMX.

No es aplicar la cláusula de rescisión de contrato del Vasco Aguirre ni ofrecerle autos lujosos ni departamentos en Miami. Es saber invertir, dejar a un lado la maldita polarización mediática que tienen en su ciudad minuto a minuto y entender que para ser equipo grande, no solo se necesita dinero.

Gerardo Velázquez de León en Twitter: @gvlo2008