Los políticos y la sociedad

Desde hace algún tiempo, resulta evidente el hartazgo de la ciudadanía para con “la clase política” el distanciamiento que han tenido una buena parte de los políticos con sus gobernados es más que evidente, la falta de empatía y el desconocimiento de las necesidades de la población, al vivir en una “burbuja” nos obligan a replantearnos si debemos seguir en ese mismo camino ¿Qué quiere la gente?, vemos a políticos “presumiendo” atender a personas humildes , utilizando zapatos de marcas que valen más que un año de trabajo de muchos, y lo peor es que ya ni se dan cuenta de ello, no saben que “insultan” a la ciudadanía presumiendo fotos en sus ranchos y “acariciando a sus caballos”, la verdad es que los ciudadanos de a pie no vivimos así , muchos no tenemos ni siquiera una casa propia y mucho menos podríamos darnos otro tipo de “lujos”, para ellos es normal, pues no hablan nuestro mismo lenguaje, no tienen las carencias que nosotros hemos tenido (y algunos de los que quizá si las tuvieron, ya las han olvidado por completo).

Por ello es tan necesario el trabajar los ciudadanos hombro con hombro, pues nos ha quedado claro que ellos seguirán tras sus intereses mezquinos sin voltearnos a ver y sin preocuparse por nosotros, no se trata de seguir dividiendo entre “fifís y chairos” pero sinceramente ¿Quién quisiera tener un gobernador falto de empatía, que no salga de su burbuja y que crea que todos tienen un “cómodo rancho” done vivir y caballos con los que entretenerse los fines de semana?

Hoy celebro el nacimiento de un grupo de talentosas mujeres y hombres que están dispuestos a ayudar a los demás desde la sociedad civil, desde TECÁMAC, y con un ambicioso plan de expansión pronto veremos en todo el Estado al proyecto “CONÉCTATE”, la sociedad ayudando a la sociedad, entre los iguales, entre los que si nos entendemos y hablamos el mismo idioma, entre quienes si sabemos de las necesidades, entre quienes no llevamos la misma vida lujosa e insultante de muchos políticos, entre quienes quizá tenemos que trabajar todo el fin de semana y no sabemos de caballos pero sabemos de las necesidades de nuestros semejantes.

YO NO QUIERO UN GOBERNADOR “FIFÍ” YO QUIERO ALGUIEN QUE VIVA COMO LA MAYORÍA DE LA GENTE, QUE NOS ENTIENDA A SUS GOBERNADOS.

Ayer aparecía una encuesta en la que se preguntaba por las preferencias electorales rumbo a la Gubernatura del Estado de México en 2023, los datos son fríos, MORENA tiene hoy una preferencia del 35.2% seguido del PRI con 23.4% y después el PAN 18.2% así que a pesar de la soberbia de muchos caciques, deben entender que las matemáticas son así, y sin una alianza, que correspondería que encabezara el PRI, se entregaría el Estado de México a MORENA.

Sigamos de cerca el trabajo de grupos de la sociedad civil organizada y sumémonos a los esfuerzos para ayudar de manera organizada a los más necesitados y trabajar por una sociedad más igualitaria, en proyectos como CONÉCTATE siempre serán bienvenidos quienes lleguen a SUMAR , a aportar y a luchar por tener juntos un mejor país.

Yo los invito a que “CONSTRUYAMOS JUNTOS EL MÉXICO QUE TODOS QUEREMOS”

Porque yo AMO A MÉXICO

Rafael Balcázar Narro I Twitter: @Rafa_Narro