Digo, si estuvieras arriba en las mediciones de preferencias electorales podríamos pensar que la gobernadora de Campeche se ocupa de tu persona para intentar bajarte. Pero con la pena, don Ricardo Monreal, esa no puede ser la motivación de la señora Layda Sansores porque, aceptemos la realidad, en las encuestas estás en la lona.

Senador Monreal, jugar a engañarnos es demasiado infantil, así que no lo haremos. Ni modo, no te ha ido nada bien en las encuestas cuando se te carea con las corcholatas que encabezan la contienda, a saber: la líder, Claudia Sheinbaum, y el segundo lugar, Marcelo Ebrard.

En la parte baja de la tabla de posiciones sí compites con el otro rezagado, Adán Augusto López.

En las cinco mediciones consideradas en el promedio de encuestas publicado por SDPNoticias, tú, querido Ricardo Monreal, estás lejísimos de quienes van en punta, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard.

1.- En la encuesta de MetricsMx difundida en SDPNoticas el 15 de septiembre de 2022, tú estabas en un lejano cuarto lugar con 12.6%, esto es, sin ninguna posibilidad de retar a Sheinbaum (39.3%) y a Ebrard (32.6%). Ahí, señor Monreal, ni siquiera superabas a Adán Augusto López (15.5%)

2.- En la de Buendía & Márquez dada a conocer por El Universal el 31 de agosto es en la que mejor te ves, senador Monreal, pero en tercer lugar con un mediocre 14.1%.

3.- En la de Alejandro Moreno publicada en El Financiero el pasado 17 de octubre, tú estás empatado con Adán Augusto López en 11.4% de votación efectiva, mientras Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard registraron alrededor de 38.6%.

4.- En la de El País-Enkoll, publicada el 29 de agosto, registraste Ricardo Monreal, apenas un 10%, superando a Adán Augusto que solo tuvo 6%. Por su parte, Sheinbaum tiene 37.8% y Ebrard 32.4%.

5.- Y por último, Ricardo, la de Reforma de mayo 9 te ubicaba con solo 7.1% de las preferencias. En esta le ganabas a Adán (5.7%), porcentaje muy pequeño comparado con los de Claudia y Marcelo.

Senador Monreal, en el promedio de las últimas encuestas publicadas por los 5 medios mencionados le ganas a Adán Augusto López (9.5%), pero por muy poquito, senador Monreal: tienes11.1% de las preferencias, muy lejos de Claudia Sheinbaum (42.8%) y de Marcelo Ebrard (36.6%).

Así las cosas, entre las numerosas posibles razones que hayan llevado a la gobernadora Sansores a fijarte en ti, senador Monreal, de plano no está la de bajarte en las encuestas; y es que, simple y sencillamente, no has subido y creo que ya no subirás: no hay tiempo y la victimización nunca ha funcionado como estrategia de campaña.