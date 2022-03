Querétaro: ¿una tragedia neoliberal?

Sin temor a equivocarme, la inédita y dantesca tragedia que vimos, horrorizados todos, en el estadio La Corregidora de Querétaro, en su partido suspendido al minuto 60 contra el campeón Atlas por actos aberrantemente violentos, es un suceso que tiene algo del sello neoliberal. Me explico en forma breve:

- Mikel Arriola. Desde el primer día del anuncio de su, inexplicable por decir lo menos, nombramiento me di por sorprendido y así lo expresé en repetidas ocasiones, al no tener absolutamente NADA que ver con el futbol, siendo jugador profesional de pelota vasca, y un político de extracción itamita, neoliberal convencido que trabajó en el sexenio peñista, dónde fue pieza clave, se dice (vox populi, vox dei), de negocios millonarios en el delicadisimo tema de la proveeduría de medicamentos al gobierno federal, de la mano de laboratorios privados no siempre caracterizados por su forma ética de operar. ¿Qué hace al frente de la liga profesional de futbol mexicana un personaje que ni siquiera, seguro, entiende la regla del fuera de lugar? ¿Cuánta gente hay, auténticamente de futbol en México, que se deja a un lado de tan importante cargo, con todo el perfil idóneo, como (por citar dos ejemplos) Hugo Sánchez y Rafa Márquez, con capacidad y experiencia de sobra para tamaña responsabilidad?

- Autoridades. Querétaro estado y Ciudad, gobernados por el PAN, que bajo un gobierno de esas siglas, simplemente y sencillamente, México perdió ocho décadas de paz social, no sólo por ineptitud, sino por franca complicidad; lo más relevante del gabinete de seguridad de Felipe Calderón está en la cárcel, o bien prófugo de la justicia. Evidencias sobran, lo que no entendemos es que hace el expresidente libre, pero esa es ya otra historia.

- El dejar de lado el tema deportivo por el del dinero. El caso de la eliminación del descenso/ascenso, el mejor ejemplo, junto con el que prácticamente cualquier equipo pueda calificar al repechaje, aunque así haya tenido el club en cuestión nulos méritos deportivos para participar en dichas instancias, teniendo inclusive la posibilidad, de que alineándose circunstancias y/o planetas, llagar hasta ganar el campeonato mismo. Inaceptable, promotor de la mediocridad y vergonzoso, pues.

- Un Estado reducido a la mínima expresión. Los cuerpos de seguridad ayer en el estado de Querétaro eran, básicamente, PRIVADOS. ¿Las fuerzas PÚBLICAS, por qué no eran tan numerosas como se acostumbra en todos los partidos en el fut mexicano? ¿No es ese uno de los dogmas neoliberales?, la política de debilitar al Estado, a lo público, en detrimento de lo mismo y a favor de lo privado, encarnado en un puñado de empresarios, algunos sin llenadera y sin más, sin madre. El gobernador Mauricio Kuri dirige su mirada y respuestas hacia los mismísimos dueños del club queretano, obvio toda su directiva incluida. ¿Omisión de dichos directivos al no gestionar de forma adecuada y debida la seguridad en el recinto? Eso parece.

En fin, en otro orden de ideas, no quiero imaginar si esto hubiese ocurrido en un estado y/o ciudad gobernada por Morena, el linchamiento mediático se habría ya echado a andar, pero no, resulta que lo que jamás imaginamos, sucedió en Querétaro, una de esas islas donde aún gobierna el PAN, casualmente; sin el afán de politizar el asunto, esperemos que la oposición ya deje de utilizar como arma política todo hecho indeseable y trágico que, necesariamente y como en todos los países, sucede en México. Mientras yo insisto, en mi muy particular punto de vista, en Querétaro vivimos ayer, una tragedia con ciertos tintes neoliberales.