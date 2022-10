Aún es tiempo de recapitular y de recapacitar sobre la alta mortalidad que tuvo la pandemia por covid-19 en México , más porque sigue vigente, y porque continúan apareciendo nuevas variables del virus causante.

Hablé con un médico egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien me comentó, de manera muy sustancial, y con absoluta seguridad y seriedad, que él ha atendido a más de tres mil pacientes diagnosticados con covid, de éstos tres mil pacientes, mil doscientos ya estaban graves, es decir, se corroboró en todos ellos baja saturación de oxígeno y/u otras complicaciones propias de la enfermedad, y que con el manejo de dicho médico, siempre utilizando 2 antibióticos de amplio espectro para tratar neumonías y otras infecciones asociadas de los citados pacientes, a pesar de ser diagnosticados con covid, únicamente 11 de los mil doscientos pacientes citados se hospitalizaron en el Sector Salud, en uno de los principales hospitales que el mismo Gobierno Federal adjudicó para atender pacientes diagnosticados con covid, por lo que contaba con todos los recursos para ello, y solamente 7 de éstos 11 pacientes, muy desafortunadamente, fallecieron en dicho hospital.

Si hubiéramos logrado las estadísticas de éste médico con el que hablé a nivel nacional, que de cada mil doscientos pacientes con covid grave sólo hubieran fallecido lamentablemente 7 de ellos, otra sería la Historia de la pandemia por covid, otra la Historia de todo México, incluyendo política, y otra trascendencia histórica universal al respecto.

¿Será que éste médico tuvo tan extraordinario resultado con los pacientes con covid grave, más del 99.9% de éxito, por haberles administrado antibióticos a estos mil doscientos pacientes que afortunadamente él atendió directamente?

Si la respuesta a éste cuestionamiento sería afirmativa, lo primero que habría que analizar en todos los casos de defunción por covid a nivel nacional, y en todos los hospitales, públicos y privados, es si dichos pacientes que fallecieron desafortunadamente recibieron antibióticos oportunamente, como lo hicieron los mil doscientos pacientes descritos en el presente ensayo, y si no los recibieron, saber la razón de tal omisión, ya que tener diagnóstico de covid por prueba rápida y/o serológico, no descarta que la persona en cuestión también tenga neumonía u otra infección en su cuerpo, y no por eso no recibir antibióticos.

Nota agregada: Recomiendo también leer la columna que cuestiona dónde estarían los pacientes con covid en las calles, en éste portal informático: SDP Noticias, del 30 de Agosto del 2020.

Twitter: @cancercuretop2