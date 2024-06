En artículos anteriores he mencionado a las tres mujeres —y solo a ellas— nombradas por Claudia Sheinbaum para participar en su gabinete, a saber:

Rosaura Ruiz Gutiérrez , secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Alicia Bárcena Ibarra , secretaria de Medio Ambiente.

, secretaria de Medio Ambiente. Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica de la presidencia.

No he dicho nada acerca de los tres hombres que la presidenta Sheinbaum designó hace unos días para estar en su equipo. Me han preguntado por qué. Respondo enseguida:

Lo he hecho así fundamentalmente porque es tiempo de mujeres , así que conviene ignorar a los machitos —y es que por más que presuma de feminista, ningún hombre en México puede verdaderamente garantizar que entiende la realidad de las mujeres en nuestro país.

Ahora iré a los secretarios de la presidenta: