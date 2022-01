¿Qué hay peor que un charlatán?

IRREVERENTE

Les platico y les respondo: quien repite y copia sus charlatanerías.

Y ¿qué es un farsante?

El que sigue y festeja sus farsas.

Y ¿qué un merolico?

Los que dicen y escriben lo mismo cual mala copia al carbón.

Valiendo madre, llamando al santo

Las redes se llenaron de pronto de la peor calaña de oportunistas.

De “coaches”, de conductores de cursos y seminarios en Cancún, de pacotilla éstos y de chacota los primeros. De “sorprende-divorciadas”.

De supuestos egresados del ASFM cuando en realidad lo son del Latin American o muy apenas del IAM.

De engaña bobas y uno que otro bobo despistado.

Banqueteros viles y balines

Esos “asesores” de banqueta, de chat, de FB y de teléfono, están haciendo más daño que las mismos “parejas tóxicas” a las que tanto quieren alejar de sus discípulas.

Están empoderando a mujeres que no saben qué hacer con el poder que su coach de pacotilla les receta.

Están provocando cada vez más enfrentamientos entre parejas, que confunden la discusión con la pelea. Están contribuyendo a aumentar las filas de las hembras resentidas contra los machos “abusadores”.

Están usurpando la labor de los verdaderos y auténticos especialistas en relaciones de pareja.

Desleales y apóstatas

No son tan leales como presumen, y si no, basta preguntarles a sus ex parejas de quienes se divorciaron por la colección de anormalidades que ellos mismos padecen y que tanto critican y predican en sus posts p3nd3jos y con errores ortográficos copiados.

Son APÓSTATAS e ignorantes que ni siquiera conocen el significado de esta palabra.

Son predicadores que medran en la ignominiosa miseria que padecemos hoy en día, de gente que cita a FB o a Instagram o a otras redes, cual si fueran la enciclopedia universal.

Aquí andan

Esos charlatanes, merolicos, farsantes y usurpadores, aquí andan, merodeando a la caza de incautas desvalidas. Aquí andan, presumiendo de lo que adolecen.

Aquí andan, confundiendo a las desorientadas. Aquí andan, contribuyendo a engrosar las filas de las divorciadas y arengándolas para que les partan la mandarina a sus parejas o ex parejas.

Esos cabrones aquí andan.

Ahí se ven...

Ya ven por qué les digo que este 2022 que hoy empieza va a estar de la tiznada?

Por eso ya me voy a mi búnker de Hualahuises, ahí donde ni las bombas atómicas se atreven…

CAJÓN DE SASTRE “Vámonos, porque es cierto, aquí andan esos, sorprendiendo y confundiendo a las ya de por sí sorprendidas y confundidas; y no solo eso, sino también ‘azorando’ aún más a las ‘azoradas”, dice la irreverente de mi Gaby, quien -que conste- escribió estas últimas palabras nomás con una “r” y no con dos, como algunos mal pensados pudieran creer…

