El día de antier la Procuraduría Federal del Consumidor ( PROFECO ), dio a conocer el siguiente mensaje:

“¡Ganamos juicio de #AcciónColectiva en contra de #Interjet! Si fuiste afectado por incumplimiento de la aerolínea en los años 2018 a 2020, aún estás a tiempo de sumarte del 24 de octubre de 2022 hasta el 24 de octubre de 2023.” PROFECO

Este anuncio lo hace mientras el Director Adjunto de Interjet está disfrutando de sus vacaciones en Dubái; me refiero a Carlos Del Valle, quien a través de sus redes sociales, como Twitter e Instragram, nos ha mostrado su día a día por esas tierras árabes, desde que aterrizó en dicho Emirato para celebrar el año nuevo y tener algunos días más de ocio.

Y precisamente mientras Charlie Del Valle presumía su visita diciendo: “El día de hoy visitamos el Acuario de Dubai que es uno de los mayores acuarios en suspensión del mundo, y está dentro del Dubai Mall que es el Centro Comercial más grande del Mundo” @CharlieDelValle en Twitter, la PROFECO salía a decir que le ha ganado a la empresa de transportación aérea, por “incumplimiento en el servicio de transporte de pasajeros”.

Desde finales del año pasado, antes de irse de paseo a la tierra de los jeques millonarios, Carlos Del Valle se la pasó dando entrevistas a diversos medios, en los que aseguró que este mes de enero se daría el regreso de Interjet, ahora renombrada por él como “Interjet 2.0″.

En sus propias palabras, aseguró que ya tenía todo listo, desde los supuestos 10 aviones A320 que iban a dar servicio, con baños exclusivos para mujeres, 50 kilos de equipaje sin costo alguno por pareja, servicio de comidas y bebidas gratis. Una maravilla para no creerse.

Una vez más, la realidad le pega de frente en el rostro. Interjet está lejos, pero muy lejos de resurgir de sus cenizas, pues ni siquiera tiene una resolución del Concurso Mercantil, promovido por un acreedor y representado por el despacho “Aguilar Amilpa Abogados S.C.”. A esto hay que sumarle el laudo que emitió la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a favor de los casi 5 mil trabajadores, condenando a la empresa Interjet a pagarles poco más de 2 mil millones de pesos.

Entonces, desde ahora tenemos otro juicio perdido por Interjet, esta vez ganado por la PROFECO, donde el juez Noveno de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México falló a favor de 7,317 pasajeros. En razón de esta sentencia, la aerolínea deberá pagar 144 millones 20 mil 781 pesos mexicanos. Además, tendrá que pagar una bonificación de 20% del total de boleto y 9% del interés legal.

Y falta lo que resulte del Concurso Mercantil. Para conocer el resultado, debemos tener paciencia, ya que dicho juicio “está muy verde” todavía. En noviembre pasado, Interjet impugnó que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles haya dado entrada a la demanda.

De acuerdo a las reglas procesales, el medio de impugnación lo conocerá el Tercer Tribunal Unitario en materia civil, administrativa y especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones del Primer Circuito.

Aquí las opiniones pueden dividirse, ¿qué juzgado es competente? ¿es especializado en telecomunicaciones, o el que conoce de Concursos Mercantiles? Aunque ustedes no lo crean, amables lectores, ese zurcido fino les toca a los abogados y juzgadores, y sus cavilaciones no suelen plasmarse en breve tiempo. Una vez que eso se decida, entonces podrán decir: ahora sí, vamos a “conocer” del asunto.

Sin duda es un tema interesante de lógica, técnica y argumentación jurídica. Antes de desenmarañar la madeja, hay que enredarla más. Y si el paso del tiempo fuera innocuo, no habría ningún problema, pero aquí se está afectando a un grupo de trabajadores que de un día para otro se quedó sin su fuente de empleo, y de una concesión federal hecha a un particular para la explotación y uso del espacio aéreo nacional. Dos factores que no pueden ni deben sufrir litispendencias eternas.

Según declaraciones hechas por Carlos Del Valle, la mano que mece la cuna detrás de este despacho de abogados, son nada más y nada menos que la familia Alemán, los dueños originales de Interjet.

Pero no existen pruebas de ello, quedando ese dicho en meras suposiciones. Y es que no podemos olvidar que la “compra-venta” de acciones, de los Alemán a los Del Valle, muy convenientemente se hizo a espaldas de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes, en diciembre de 2020, justo antes de parar operaciones.

La familia Del Valle se quedó con el 90 por ciento de las acciones, y dejó a los Alemán con “cargos honoríficos como fundadores”. La transacción se dio justamente en medio de una segunda alerta emitida por la PROFECO, que alertaba a los usuarios a no comprar boletos de avión de la línea aérea, pues llevaba 4 días sin ofrecer el servicio de transporte de pasajeros, por falta de aviones, de turbosina y de refacciones para echar a andar sus equipos.

¿Alguien, en su sano juicio, podría decirse “sorprendido”? Pues sí, los Del Valle afirman que desconocían la situación por la atravesaba la compañía aérea; pero los hechos, una vez más, vuelven a contradecirles.

Justamente en junio del 2020, anunciaban con bombo y platillo una inyección de 150 millones de dólares, encabezada por la familia Del Valle y por Carlos Cabal Peniche. Supuestamente para retomar las intermitentes operaciones que hasta el momento se tenían en Interjet, asegurando que con dicha inyección de capital se traerían de regreso los A320 y A321.

Sabemos que eso no pasó, que Alejandro Del Valle fue a la cárcel por distintos delitos, uno de carácter personal y otro por un fraude relacionado a Radiopolis, y un préstamo de Crédito Real; así también sabemos que desde el 15 de octubre del año pasado goza de total libertad.

En términos aeronáuticos, más que un aeropuerto, esto parece un circo de tres pistas. Pero en ninguna de ellas el panorama para Interjet luce alentador, sino todo lo contrario.

Los planes o sueños guajiros, de Carlos Del Valle de poner de nueva cuenta a volar a Interjet, están cada vez está más lejos de concretarse. Lo que sí es cierto, es que en todo este desaguisado, la PROFECO es la única autoridad federal del Poder Ejecutivo que ha tomado cartas serias en el asunto; ni la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y mucho menos la Secretaría del Trabajo y Previsión Social han metido las manos.

Yo no entiendo las razones de esa inamovilidad. ¿Para qué esperar más? Hoy por hoy estamos viendo cómo el Gobierno Federal está buscando darle una salida política al caso de Mexicana de Aviación.

Lo digo con conocimiento de causa, no tiene caso esperar 12 años para que se voltee a ver el caso de Interjet. Eso es inhumano, como lo es que se permita que gente sin escrúpulos con una mano siga manipulando el tema mediáticamente, y con la otra se dedique a dilatar los pagos a los que están condenados. No, señores… esto no es un asunto entre particulares.

Corolario: los sindicatos y otros grupos de trabajadores aceptaron venderle la marca y los bienes de Mexicana de Aviación al Gobierno Federal, ya les contaré como sigue esa historia.