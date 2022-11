Sin que todavía exista una cifra exacta de los casos de personas que fueron engañadas o defraudadas por agencias o personas que prometieron un “paquete” para ir al Mundial de Qatar 2022 , enterarse de las historias de quienes han perdido su dinero ante el abuso de quienes les prometieron el “viaje de sus vidas” resulta molesto desde los dos ángulos que tiene esta información.

El primero de ellos tiene que ver con estos personajes que abusan de la confianza que les depositan los aficionados de futbol. Ya sea a través de agencias que sin contar con las garantías de una sociedad con Match Hospitality (la agencia oficial en México para todo lo que tiene que ver con la adquisición de entradas o paquetes mundialistas) o de individuos que a través de las redes sociales fueron reclutando compradores de entradas para los partidos en Qatar sin realmente tenerlos, se trata de millones de pesos que han perdido las personas engañadas.

Para tratar de evitar estos fraudes, la propia empresa de Match Hospitality ha trabajado junto a la Profeco y han sacado listas de agencias que, han detectado, solamente engañan a los aficionados al futbol. Una de estas empresas es Score Hospitality, también detectada por las autoridades y Match Hospitality.

Algunos de los métodos que han utilizado estas empresas son estar fuera del país para tratar de pasar desapercibidas del radar de la Profeco o que no las pueda castigar. Pero en general, es el mismo engaño: Prometen la mejor experiencia en un viaje mundialista que al final no se hace porque no son agencias oficiales.

Este martes se abrió la Casa México Qatar 2022 en el anfiteatro de Katara Cultural Village. Este es el espacio en el que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México en Qatar apoyarán a los aficionados tricolores que asistan al Mundial en diferentes circunstancias, aunque claro, todos esperan que en ninguna negativa.

Y ahí es imposible evitar el tema de los fraudes, que pese al esfuerzo de informar de agencias que los realizan, no se lograron evitar del todo. Algunos de los aficionados que han sido engañados tuvieron la capacidad económica y volvieron a comprar, ahora sí con el canal oficial, pero no es la mayoría. La mayoría se quedará con las ganas porque abusaron de su confianza y entrarán a un proceso de pelear por su dinero (si no es que ya están en él), con la posibilidad de nunca recuperarlo.

Aquí es en donde entra el segundo de los ángulos de esta historia, el del aficionado. “Él hubiera no existe” decimos todos, pero ninguno de nosotros nos salvamos en nuestra vida de aplicar este dicho que solamente queda como consuelo a una falta de pericia o a alguna estupidez que hemos cometido. Lamentablemente, para aquellos que no irán a Qatar porque fueron engañados no habrá hubiera que los haga sentir mejor, eso solo vendrá con la justicia que ahora piden con pruebas en la mano, en busca de recuperar el dinero que les han quitado, porque la ilusión de ir a la Copa del Mundo ya no regresará, es más, se ha transformado en un amargo recuerdo.