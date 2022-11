La pregunta que más repitieron los mexicanos en el Mundial ¿Por qué no jugaron así contra Polonia?

Esa ha sido la pregunta que más se repitieron los aficionados mexicanos durante su salida del estadio Lusail. Pese a la victoria sobre Arabia Saudita, la Selección Mexicana quedó eliminada de la Copa del Mundo en la fase de grupos, algo que no sucedía desde 1978.

¿A qué se refieren con esto? En el colectivo ha quedado la impresión de que si México, su entrenador y sus jugadores eran capaces de generar el futbol y en un sentido más simple, las jugadas de gol que produjeron ante los árabes, por qué no lo hicieron de la misma manera ante Polonia.

Y han puesto en la mira ese partido contra Polonia porque entienden que es el juego en el que con la manera de plantear el partido como lo hizo Gerardo Martino ante los saudíes, “otra cosa hubiera sido”.

Porque ante Arabia, México y el Tata demostraron que sí tenían la capacidad de jugar de una manera tal que al buscar hacer daño al rival teniendo la pelota y aprovechando sus debilidades, les generará espacios, opciones y goles.

Meter a Orbelin Pineda detrás de Henry Martín y ayudar al delantero yucateco a evitar salir de la zona para no perder referente de área fue magnífico por parte de Martino, quien confío la labor de apoyo al mediocampo en Alexis Vega e Hirving Lozano. Ha sido el mejor partido del entrenador mexicano en dos años, pero igual no le alcanzó. Y no le alcanzó por una simple pregunta, que viene desde lo más profundo de la desilusión de los aficionados mexicanos: ¿Por qué no lo hicieron antes?, ¿por qué no jugaron así contra Polonia?