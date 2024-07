Leyenda es la narración de sucesos fantásticos basada en hechos o personajes reales que ha deformado la combinación de fantasía y admiración.

En el libro de Ricardo Soca La fascinante historia de las palabras se presentan como ejemplos de personajes legendarios al boxeador norteamericano Joe Louis, a la actriz mexicana María Félix y al revolucionario argentino Ernesto Che Guevara. De estas tres personas me cae mejor el Che.

Sobre el Che se cuentan muchas historias inexistentes, pero una me parece la más loca de todas: que su padre fue el cantante de tangos Carlos Gardel, este también una figura legendaria.

Supongo que tal leyenda surgió de la convicción de algunas personas que han estudiado la vida del Che Guevara y que cuentan lo que alguna vez se supone dijo a un compañero revolucionario: que su tango favorito era el maravilloso himno ateo a la muerte Como abrazado a un rencor. Este poema lo escribió en 1930, o poco antes, el periodista Antonio Podestá. La música la aportó el bandoneonista Rafael Rosii y, aunque es una obra realmente bella, cuando se publicó fue ignorada. Tuvo que cantarla Gardel para que se convirtiera en un éxito.

Alguna vez leí que entre las obsesiones del Che Guevara estaba la muerte. Le caracterizaba “una impaciente actitud de tinte suicida”. Quizá por tal motivo muy joven redactó estos versos que he tomado de Wikipedia —menciono la fuente porque, como ocurre con los grandes protagonistas de la historia, a veces resulta que no escribieron lo que se les atribuye—:

¡Lo sé! ¡Lo sé! Si me voy de aquí me traga el río. Es mi destino: “hoy voy a morir”… Si tengo que morir, será en esta cueva. Las balas, qué me pueden hacer las balas si mi destino es morir ahogado, pero voy a superar mi destino. Morir sí, pero acribillado por las balas, destrozado por las bayonetas, si, no, no, ahogado no… un recuerdo más perdurable que mi nombre es luchar, morir luchando. Poema del Che Guevara

En el tango Como abrazado a un rencor la muerte es menos heroica. Trata del “testamento” elaborado con las “amargas palabras piantadas de su rencor” de un hombre en el “último momento de su pobre vida rea”. En el lunfardo, me parece, piantada significa enloquecida y rea, prostituta. Para no complicarme con expresiones difíciles de entender cito parte del tango traduciendo, según yo correctamente, las palabras del lunfardo al castellano que conozco:

Esta noche para siempre terminaron mis hazañas… Alguien chaira (afila) en los rincones el rigor de la guadaña… Los recuerdos más fuleros (feos) me destrozan la cabeza: una infancia sin juguetes, un pasado sin honor, el dolor de unas cadenas que me queman las muñecas y una mina (mujer) que arrodilla mis arrestos de varón. 0-0-0-0 Yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios, crucificao en mis penas como abrazao a un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor: aquélla me dio amargura y el amor, una traición. 0-0-0-0 Yo no quiero la comedia de las lágrimas sinceras, ni palabras de consuelo, no ando en busca de un perdón; no pretendo sacramentos ni palabras funebreras: me le entrego mansamente como me entregué al botón. Sólo a usté, mama lejana, si viviese, le daría el derecho de encenderle cuatro velas a mi adiós, de volcar todo su pecho sobre mi hereje agonía, de llorar sobre mis manos y pedirme el corazón… TANGO 'Como abrazado a un rencor'

La leyenda de que Gardel fue el verdadero padre del Che tiene que ver con una bala que después de su fallecimiento le encontraron al cantante por ahí cerca de los pulmones.

Muchos años antes de su muerte, en una noche de parranda, un matón le disparó a Carlos Gardel. No perdió la vida pero los médicos dejaron en su cuerpo la bala por el riesgo de intentar sacarla.

Se supone que el sicario se llamaba Roberto Guevara. Después alguien le añadió un segundo apellido, Lynch, e inventó que era tío del Che y que había atacado al Zorzal Criollo porque este era amante de Celia de la Serna y Llosa, esposa de Ernesto Guevara Lynch. Es decir, el marido ofendido mandó a su hermano a matar a Gardel porque había embarazado a su cónyuge.

La historia es mala, pero el tango excelente. No solo era el tango favorito del Che Guevara, sino también —lo escuché en YouTube— de la excelente cantante Adriana Varela, quien lo calificó como tango anarco. Es verdad, anarco y ateo: “Yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios, crucificao en mis penas como abrazao a un rencor”.

Recuerdo ese tango cada vez que algún amigo católico me asegura que cuando me esté muriendo recurriré al Dios en el que no creo y exigiré un cura para confesarme. Espero que la confesión cada día esté menos de moda para no tener la tentación en el “último minuto de ni pobre vida rea” y así evitar caer en semejante absurdo que me haría quedar muy mal conmigo mismo.

Para intentar que no se construyan demasiadas leyendas acerca de cómo manejaron AMLO y Claudia la transición presidencial 2024 , aquí en SDPNoticias hemos pedido a la casa encuestadora MetricsMx —la más acertada en el pasado proceso electoral— la elaboración de un tracking diario que hemos llamado ClaudiaMetrics . Son tres preguntas que cambiarán cuando sea necesario:

1.- ¿Cómo considera usted que Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum han conducido la etapa de transición gubernamental?

1. Muy bien. 2. Bien. 3. Mal. 4. Muy mal. 5. No sé.

2.- ¿Cuál es su opinión sobre el gabinete de trabajo que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha ido conformando?

1. Muy buena. 2. Buena. 3. Mala. 4. Muy mala. 5. No sé.

3.- ¿Cómo prefiere usted que Claudia Sheinbaum se comunique con la gente durante su gobierno?

1. Todos los días por las mañanas. 2. Todos los días por las tardes. 3. Semanalmente. 4. Ocasionalmente. 5. Nunca. 6. No sé.

√ El 71.5% considera que el presidente López Obrador y la presidenta electa Sheinbaum han conducido la transición en forma adecuada: muy bien 52.3% y bien 19.2%.

√ El 71.2% aprueba el gabinete de Claudia: opinion muy buena sobre el equipo 44.8% y buena 26.4%.

√ Al 52.6% le gustaría que Sheinbaum continuara con las mañaneras de AMLO; el 20.4% preferiría una conferencia de prensa semanal de la presidenta.

ClaudiaMetrics

ClaudiaMetrics se publicará diariamente en la portada de SDPNoticias. Ahí vienen los detalles metodológicos utilizados por la casa encuestadora, MetricsMx, que hizo los mejores pronósticos en las elecciones presidenciales de 2024.

Espero comentar el ClaudiaMetrics, cada día, a partir de hoy lunes, en el noticiero de Sergio Sarmiento y Lupita Juárez en El Heraldo Radio. Les pedí hacerlo y con amabilidad aceptaron.