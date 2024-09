Hablé con el periodista español Hernán Garcés, de elDiario.es que dirige Ignacio Escolar. Entre sus colaboradores destaca Pere Rusiñol, quien en 2023 realizó la mejor entrevista que se le ha hecho a Claudia Sheinbaum. Este viernes, en elDiario.es se publicó mi charla con Hernán. Puede consultarse en la siguiente entrada de X:

Conozco gente en España. Por tal motivo, he recibido mensajes de WhatsApp de amigos que me han comentado el trabajo de Hernán Garcés. Quisiera destacar lo que me dijo un hombre bastante prudente:

“La monarquía española debería pedir perdón a los españoles, no tanto a los mexicanos, por habernos traído una dinastía borbónica tan corrupta”. “Yo soy republicano, antimonárquico y contrario a la actos contra los indígenas en el siglo XVI. Tampoco estoy de acuerdo con la no respuesta de Felipe VI a la carta de AMLO, pero hay que aprovechar las oportunidades para solucionar los problemas y la toma de posesión de la presidenta lo era. No era el momento de no invitarle, aunque México tiene todo el derecho a hacer lo que crea oportuno, igual que España”.

Ayer, en un blog de Nexos, el otrora republicano mexicano Jorge El Güero Castañeda se disfrazó de monárquico español y dijo algo así como que la corona tiene en aquel país un enorme apoyo popular. Jorge me envió su artículo, le di las gracias y le dije que se equivoca, así que le supliqué consultar encuestas serias antes de llegar a conclusiones estadísticas.

El Güero me replicó molesto que el equivocado era yo. No discutí más porque no iba a convencer a alguien que seguramente pensaba: “Qué bien me veo con esta camisa monárquica”. Ya volverá la república a su ácrata espíritu. La ventaja de ser anarquista metodológico es la facilidad analítica para ponerse cualquier camiseta y desecharla al día siguiente, o no hacerlo, sin generar mayores problemas de conciencia.

Solo para darle lata, le voy a sugerir a don Jorge Castañeda una encuesta bien aplicada sobre la monarquía española. La hizo Simple Lógica y la difundió elDiario.es el 26 de noviembre de 2023, “tras la jura de la Constitución por parte de Leonor de Borbón”. Estas son sus conclusiones:

“La mayoría de los españoles quiere un referéndum para decidir entre monarquía y república”.

“El respaldo a una consulta sobre la forma de Estado se dispara entre los votantes de izquierda y los jóvenes, mientras las posiciones estarían más igualadas en una hipotética votación: el 44.7% apoyaría la república y un 43.5%, la continuidad de la corona”.

“El 51% de los encuestados quiere que se celebre un referéndum sobre la monarquía, frente al 43.2% que considera que es una cuestión que no debería someterse a votación”.

“Además, más de la mitad de los consultados (el 50.5%) dice estar ‘poco o nada’ de acuerdo con que la jefatura del Estado sea un cargo hereditario. Por contra, el 43.9% defiende que la corona se transmita de padres a hijos”.

“Especialmente partidarios de celebrar una consulta para elegir la forma de Estado se muestran los encuestados de menos edad, precisamente aquellos que nacieron cuando España ya era una monarquía constitucional y no tuvieron la opción de refrendar la carta magna de 1978″.

El presidente Sánchez se equivoca: sí habrá representación de España en la toma de protesta de la presidenta Sheinbaum

No podía ser de otra manera en el 85 aniversario del exilio republicano español. El recuerdo de la gente partidaria de la república que llegó a México en el barco Sinaia estará presente cuando Claudia Sheinbaum proteste cumplir y hacer cumplir la Constitución.

Cito un párrafo, del pasado 14 de junio, de cierta nota redactada en la agencia de noticias EFE, de España: “Fue precisamente bajo la iniciativa del presidente Lázaro Cárdenas que México propició la llegada de los republicanos españoles, y se estima que en el periodo 1939-1942 entre 20,000 y 25,000 españoles entraron a México”.

Claudia tendrá como uno de sus colaboradores principales al nieto de Lázaro Cárdenas, del mismo nombre. Y en la Cámara de Diputados y Diputadas seguramente estará entre la gente invitada el hijo del presidente que abrió la puertas de México al exilio republicano español, Cuauhtémoc Cárdenas.

Al mencionar a Cuauhtémoc en su discurso —seguramente Claudia lo hará porque él inició el gran movimiento de izquierda que tendrá ya su segundo periodo presidencial—, la presidenta quizá podría aprovechar el recuerdo del exilio español de hace 85 años para saludar a España, una nación que en México queremos y respetamos, lo que no cambiará por disputas diplomáticas que se olvidarán.

No sé si Claudia lo hará, pero si lo hiciera supongo que eso no molestaría a Pedro Sánchez, el presidente español tan ofendido porque nuestra presidenta no invitó a Felipe VI. Me imagino a don Felipe y a don Pedro tomando vino en algún palacio de España criticando a Sheinbaum —y a AMLO también—, consolándose el monarca cantando la de José Alfredo: “Con invitación o sin invitación, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley... ¡Pero sigo siendo el rey!”.

Y sí, sigue siendo el rey… Ya habrá un referéndum que cambiará la situación, o no. Aunque las consultas a la gente no sean la norma por allá, creo que nadie estará en desacuerdo con la tesis de que el pueblo español debería decidir.