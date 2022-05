Invertir no se trata de apartar cierta cantidad de dinero y dárselo a alguna institución financiera para que, mágicamente, tu dinero crezca y te vuelvas rico de la noche a la mañana. Se trata del desarrollo de toda una cultura financiera que inicia desde la generación de presupuestos personales que nos permitan especificar qué porcentaje de nuestras ganancias se destinen al ahorro y a nuestros gastos mensuales; se trata de empezar a tomar el esfuerzo de buscar que tipo de instrumentos de inversión existen en la actualidad; se trata de informarnos del perfil de inversión que tenemos con base en nuestros objetivos de inversión y nuestras propias características socioeconómicas, y se trata de conocer los horizontes de inversión y los objetivos que establezcamos para cada horizonte, entre algunos puntos.

Existen muchas cosas que hay que considerar antes de invertir, y esto mismo hace que, en conjunto con las condiciones económicas del país, sea muy complicado empezar a invertir. Y no solo eso; la desinformación juega un papel crucial. Incluso hoy en día, a pesar del importante avance que han tenido las tecnologías de la información y el avance tecnológico de varios brókers para la compra y venta de sus activos desde la red, aun hoy se considera imposible invertir en la Bolsa de Valores por parte de la población promedio. Sigue existiendo la imagen predominante en el país de que solo los ricos pueden invertir en la bolsa, a pesar de que existen brókers que hoy en día permiten empezar a invertir desde 1,000 pesos de una forma bastante sencilla y accesible para todos.

Y claro está que si los actuales profesionistas no se preocupan del derroche presente de sus recursos, mucho menos se preocuparan por sus recursos para el retiro. No solamente tenemos que considerar que en nuestro país el sistema de pensiones para la vejez es deficiente y no nos permitirá vivir con dignidad para un futuro, sino que además debemos de añadir a la ecuación el incremento de la expectativa de vida; en pocas palabras, viviremos muchos años más que nuestros padres, pero con menos recursos. Resulta necesario que cada profesionista tome control de las decisiones financieras que, para bien o para mal, afectan su modo de vida en este o en futuros periodos de su vida. Resulta crucial seguir informándonos, ir con expertos que nos apoyen no solo a hacer crecer nuestro dinero, sino que además nos enseñen a seguir este camino virtuoso. Es necesario aprender a invertir hoy, y no sufrir en el futuro debido a que no quisieron tomar control sobre sus finanzas.

Como ya hice mención en mi nota anterior, existió un incremento en la tasa de interés de referencia de la FED en medio punto porcentual, misma que generara presiones al Banco de México para incrementar la tasa de interés de fondeo diaria (aún se especula de cuanto será el incremento); si esto llegara a ocurrir, los bancos comerciales podrán ofrecer instrumentos de ahorro más atractivos con el objetivo, como parte de la política de Banxico, de que las personas retiren parte de su dinero en circulación y lo destinen al ahorro. En estos momentos sería conveniente pensar en invertir parte de nuestro capital en algunos de estos instrumentos incentivadores de ahorro, solo que no hay que olvidar revisar las diferentes propuestas que existen (y no considerar que el rendimiento ofrecido debe ser mínimo igual o mayor que la inflación). Sería conveniente trata de ahorrar lo más que podamos en algún instrumento, dado que, si los niveles de la inflación se mantienen elevados, es bastante probable que perdamos un buen porcentaje de nuestro poder adquisitivo dadas las consecuencias de la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania. Por el lado contrario, tengamos particular cuidado con adquirir prestamos o créditos; este mismo incremento significaría que, en caso de que tengamos prestamos, o pensemos en adquirirlos, tendremos que pagar mayores tasas de interés, y por lo tanto nuestra deuda sería más costosa.

Jorge Alberto Nájera Salmerón en Twitter: @JansNajera