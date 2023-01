Leo en el periódico de Grupo Reforma, El Norte, que viajaron 3 senadores a la COP27 y no entraron al evento. Geovanna Bañuelos del PT, Sasil de León del PES y Raúl Paz Alonso fueron a la Cumbre sobre Cambio Climático en Egipto, pero no hay registro de su asistencia en la sede del evento que se realizó del 6 al 18 de noviembre del año pasado en la ciudad de Sharm el-Sheij. Dice la nota que Bañuelos y Paz viajaron del 9 al 20 de noviembre y De León fue del 1 al 20 de noviembre.

Lo que resulta más curioso, las senadoras Bañuelos y De León no tenían acreditación para entrar a la cumbre por lo que no podían entrar a las conferencias y aun así hicieron el viaje. ¿Quién estará más mal? ¿Los que hicieron el viaje sabiendo que no iban a poder entrar o los que fueron pudiendo entrar a la cumbre y no entraron? Cabe recordar que todo esto lo hicieron con recursos públicos.

De otro lado está Samuel García, gobernador de Nuevo León. García acaba de asistir al Foro Económico Mundial de Davos en Suiza. Samuel muestra al mundo su participación en el Foro Mundial, invita a representantes y habla con empresarios. Sostuvo reuniones con diversos empresarios e inversionistas buscando traer empleos y trabajo al estado. Hasta ahí todo muy bien, pero ¿es labor de un gobernador ir a buscar este tipo de apoyos?

El diputado local por el PAN, Carlos de la Fuente, dice que el gobernador García debería de quedarse en Nuevo León para resolver los problemas del estado y no andar de viaje buscando inversiones. De la Fuente habla sobre los problemas de seguridad y movilidad de Nuevo León que siguen sin resolverse y se ven sin solución en el futuro cercano.

Seguramente en el gobierno hay una estructura que se debe de encargar de cada cosa. Así como en el futbol el portero está en la portería, en el gobierno debe de haber encargados de buscar inversión, invitar a empresarios y promocionar al país o al estado que busque eso. Aunque el portero pueda subir alguna vez a rematar en un córner, tirar un tiro libre o un penalti, su función principal es estar en la portería. Lo mismo pienso en cuestiones estatales.

No veo a los gobernadores de los estados de Estados Unidos, haciendo giras extranjeras. Ellos están para resolver los problemas de las personas. No pasa lo mismo en México.

Lo que esta haciendo Samuel García puede traer inversión al país, específicamente a Nuevo León, pero ¿debería de hacerlo Samuel o debería de hacerlo otra persona de su gabinete?

Y en lo de los senadores, si se van a echar un viajecito de vacaciones, no deberían de traer algún tipo de justificante u objetivo cumplido, sino que el viaje sea cobrado de sus sueldos, ¿no cree?