IRREVERENTE

Les platico:

No es mi intención meterle mocos al atole, pero... se les hizo bolas el engrudo a los organizadores de esta Cumbre, en el último día.

Habíamos un montón que esperábamos con ansias la conferencia de Elic Fernández, de República Dominicana: “Bukele: ¿Demócrata, Populista o Dictador?”

Pero después del receso para el café se hizo el desmadre y no supimos si finalmente esa presentación tuvo lugar.

Lo busqué en las cinco salas y nada.

En algo contribuyó que conferencistas como el ecuatoriano Roberto Rodríguez, se hiciera güey y no quisiera empezar su ponencia de las 11:30AM en el salón más grande del evento, porque había poca gente.

Se la pasó platicando con la anfitriona presentadora y ni ella ni él dieron señales de respetar los horarios y la conferencia planeada para media hora, terminó siendo de 15 minutos y muy atropellada, porque el siguiente expositor ya estaba listo.

Para variar, Roberto se vendió como los grandes, pero si la gente no se metía a su exposición era, porque no lo conocían o precisamente porque lo conocían no querían verlo.

El título era bueno: “Comunicación del multiverso”, pero hasta ahí.

Me llamó la atención que calzaba zapatos que traían escrito en los talones las palabras RIGHT y LEFT y me quedé con la incógnita de por qué eso.

Se trastocaron los horarios de los expositores, porque lo mismo estuvo sucediendo en el resto de las salas, cinco en total.

Ningún miembro de los organizadores estuvo disponible para resolver el entuerto.

Es más, no volvimos a ver al argentino presidente de la Cumbre después de haber estado en la ceremonia de inauguración y de dar su conferencia.

Me quedé a la presentación del ecuamex Alfredo Dávalos: “Ay, ay, ay, ay, cambia y no llores”.

Él mismo se autodenominó así, porque siendo mexicano, desde muy chiquito se fue al Ecuador.

Muy divertida su intervención, pero fue patético darnos cuenta de las irrisorias campañas y presentaciones de los candidatos, principalmente del MC, del PAN y del PT.

El y otros expositores extranjeros coincidieron en presentar a la audiencia casos documentados de malas campañas y precisamente por eso, casi todos sugirieron a los políticos contratar a profesionales para esos menesteres.

Así que ya saben, candidatos en ciernes para las elecciones que vienen, no anden cayendo con filibusteros para sus próximas campañas ¿está claro? Gracias.

Pero, a juzgar por los testimonios que les vi a expositores nacionales y extranjeros que participaron en esta cumbre, su trabajo no se distingue mucho del de los filibusteros a los que tanto critican.

Escribo esto aclarando que hubo honrosas excepciones, poquitas, pero las hubo y ya las mencioné.

A las que publiqué en mi anterior artículo, añado dos especialistas a quienes vi en el último día:

El ecuamex Alfredo Dávalos y Braulio González, de México, quien expuso el tema “Shock del escándalo político: estrategias de poder en la era transmedia”.

Otra de mis conclusiones es que a juzgar por lo presentado por los más de 300 expositores de varios países latinoamericanos, en los gobiernos se alternan payasos con militares y con populistas.

México no es la excepción, con la salvedad de que los milicos están aliados con el poder, a cambio de las multimillonarias prebendas que reciben del presidente -y que recibirán también- de la presidenta electa, porque el segundo piso de la 4T está en proceso de construcción.

Fuera de ahí, poco queda por mencionar.

Mensaje del gobernador que no fue:

Supe desde el martes pasado que Samuel García había confirmado su asistencia a la inauguración de esta Cumbre, pero no fue.

En su lugar se presentó Julieta López, directora de comunicación del gobierno de NL.

Alguien de su equipo me pasó las tarjetas informativas con las que Julieta leyó el mensaje de su jefe.

Si ella escribió esas palabras, qué carencia de sensibilidad para decir lo que dijo.

Inmoló a Samuel y de pasada ella misma pasó revista a la piedra de los sacrificios.

Se la comieron viva y de paso también a su jefe, lean por qué:

Fueron 11 tarjetas informativas en letra tamaño Gulliver (gigante) y destaco las siguientes perlas. Abro comillas, no vaya a ser que luego digan que de mula le agregué palabras. Ni lo mande el Dios de Spinoza:

Advertencia: entre paréntesis están mis comentarios sobre cada fragmento de texto que seleccioné y que reproduzco textualmente:

Tarjeta 2: “Este es un espacio único para la apertura al diálogo”.

(Esta frase se queda solo en el hotel sede del evento, porque fuera de ahí, en los ámbitos donde Samuel se mueve, hay todo menos diálogo y menos con sus adversarios).

3.- “La comunicación política es el puente que conecta al gobierno con los ciudadanos”. (De Samuel se sabe que ya no escucha a nadie, ni a sus más cercanos, “cuantimenos” a los ciudadanos”).

5.- “La comunicación política salva y cambia vidas. En NL es lo que hace la diferencia para que una familia sepa que cuenta con un nuevo seguro médico gratuito con coberturas universales contra el cáncer infantil y de mama; nuevas rutas de camiones; que se están construyendo tres nuevas líneas del Metro; que se cuenta con cuatro presas incluida la Libertad con la cortina más larga de América Latina”.

(Vámonos por partes: la burocracia estatal hace intransitable el acceso a los mentados seguros médicos.

Los camiones chinos se desarman en el trayecto del país asiático a Manzanillo; en ese puerto tienen que volver a armarse y cuando llegan a Monterrey y llueve, el pasajero debe usar paraguas porque hay goteras.

Las nuevas líneas del Metro se construyen a un ritmo que si bien nos va, estarán listas para cuando el nuevo gobernador tome protesta.

La cortina de la presa Libertad tiene 544 fisuras o grietas y a pesar de las tormentas, no hay agua en muchas zonas del área metropolitana, bueno, tampoco hay luz).

7.- “Un gran ejemplo de comunicación efectiva es la que han logrado Samuel García y Mariana Rodríguez.”

(Sus redes son propaganda, no información).

8.- “Solo hay un Samuel, solo hay una Mariana”.

(Menos mal, si hubieran más, que el Dios de Spinoza nos coja confesados.)

9.- “Ellos siempre están en la opinión pública y cuando siempre eres tema de conversación, algo estás haciendo bien”.

(De que siempre son temas de conversación, es cierto, pero no necesariamente para bien).

De lo mejor en la XX Cumbre:

Memo Rentería.

Roy Campos.

Clara Villarreal.

Alfredo Dávalos.

Braulio González.

Memo Rentería. De lo mejor en la XX Cumbre. Foto: Plácido Garza.

Cajón de sastre: