La política criminal es el título principal a la revista Criminogenésis (Especializada en Criminología y Derecho Penal) en su edición número 21, por lo cual el pasado 24 de marzo del año en curso, juristas expertos en ciencias penales se dieron cita en el Congreso de la Ciudad de México, teniendo como anfitriona a la diputada, Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos y el evento estuvo organizado por la Facultad Interamericana de Litigación, dio comienzo con la presentación de los juristas, expertos todos ellos en temas torales de su especialidad, haciendo un riguroso análisis entre el binomio indisoluble la teoría y la práctica, desmenuzando cada uno de los intrincados e importantes tópicos elegidos, llevando con soltura un tema por demás complejo a un público ávido de cátedra desde la praxis real y contemporánea

Ponentes

Los temas fueron tomando relevancia al ser explicados ampliamente por los académicos que respaldados en su vasta experiencia profesional nos compartieron con un lenguaje ameno y digerible, el cual es importante hacer notar, pues la revista Criminogenésis fiel a su propósito de llegar a todo aquel que desee aprender y conocer a fondo los temas jurídicos más importantes del país en el ámbito de las Ciencias Penales, solicita a su claustro, utilizar un lenguaje accesible a todo público, todo esto sin perder la esencia y el rigor que caracteriza a la academia jurídica, el doctor Alejandro Carlos Espinosa, resalta la importancia del Consejo Editorial de la revista Criminogenésis, la de de sus autores así como su penetración nacional e internacional con más de 500 artículos científico sociales y detalló los temas tocados en esta edición 21 acorde con la vanguardia penal y a los novedosos artículos tratados en cada número de la revista que han sido parte-aguas dentro del mundo jurídico doctrinal, las políticas públicas legislativas espacio natural de expresión de la política criminal y la investigación académica de alto rigor y libertad crítica en la toma de posturas.

“La política criminal representa una lectura en clave de la ideología en cada administración, de modo que la política criminal es una subpolítica pública de gobierno que nos revela, que las Ciencias Penales permanecen en un constante diálogo entre los LEGISLADORES; y qué mejor lugar para decirlo que los recintos legislativos frente a Jueces, porque unos y otros dictan leyes, los primeros a partir de la función como representantes populares, responsables de recoger el sentido colectivo y el sentir de las personas, en tanto que los segundos, al ser jurisdicentes y emitir jurisprudencia también legislan, y establecen criterios sobre la interpretación de la ley, de hecho , los jueces, juzgan los casos y dictan sentencias con base en lo ordenado por la jurisprudencia al tener prohibido fallar contra la jurisprudencia, en ese sentido diría: Los jueces no juzgan con base en la ley, los jueces juzgan con base en la interpretación de la ley, que es la jurisprudencia, esto es la clínica que todo el tiempo a través de resolver casos, resuelven…”

“La dogmática y la política criminal todo el tiempo están en un diálogo, porque si algo tiene la teoría del delito es que es una teoría imperfecta, inacabada, evolutiva, dinámica y con una alta carga de carácter cultural, por eso criminogenésis es tierra fértil para el debate…” expresó durante la presentación el doctor en Política Criminal Alejandro Carlos Espinosa, quien además anunció el número 22 relativo a la Seguridad Nacional, lo que generó expectación.

El Dr. Carlos Rayo Mares acota: No podemos los abogados ser personas improvisadas, no podemos mediante una inspiración llevar casos, resolver asuntos; sobre todo en nuestro ámbito, de carácter penal… debemos tener una preparación sólida, no solamente en el aspecto sustantivo, sino procesal penal… desde mi punto de vista son las normas del Derecho Procesal Penal, como decimos todos, son normas instrumentales, normas que nos sirven a los juristas para hacer realidad del derecho penal sustantivo, pero si nosotros no tenemos conocimiento de la ciencia jurídico penal sustantiva; ¿Pues qué vamos a probar? ¿Qué vamos a desacreditar en un juicio?... Fiel a sus formas, nos llevó de la mano de la academia para entrever los vericuetos que el Derecho Penal ha tenido que librar, y como el postulante y juzgador deberán poner su ser al servicio de la justicia teniendo como base principal el conocimiento adquirido; de la misma forma abundó en la importancia sobre un delito consumado y el delito en forma de tentativa…”

En su intervención el Dr. Iván Aarón Zeferín, pone sobre la palestra: “La tentativa y la prisión preventiva oficiosa, figura única mexicana, símil a la llamada prisión preventiva… ¿Por qué símil? Anteriormente en el sistema mixto, habría un panorama de que la prisión preventiva siempre era la regla, aunque tenía una excepción; la libertad bajo caución, la llamada libertad bajo fianza, el punto es que cuando se hace en el sistema acusatorio, se hace la figura más correcta, ¿Y por qué? Por qué ya no tiene excepciones, y la excepción única , muy rara, es que sea una persona especial, una mujer embarazada , un adulto mayor con alguna enfermedad muy grave, pero ahí son cuestiones bastante complicadas… Para tomar en cuenta este panorama de la prisión preventiva, ya hay un pronunciamiento de la Corte Interamericana, en la prisión preventiva, no oficiosa, pero evitar aquella que no tiene ningún límite de tiempo; por ejemplo, hubo un caso, el de Herrera Espinoza Vs Ecuador, y el de Jenkis Vs Argentina, donde se decía que si una persona había sido imputado o procesado por un delito de narcotráfico, así se llama en esos países , la prisión preventiva iba a ser ilimitada, entonces la Corte Interamericana se pronunció en el sentido de que no podía haber una prisión preventiva ilimitada…”

Muy importante fue el tema llevado a la mesa por el magistrado José Nieves Luna Castro, quién diserto; “La importancia de obras como esta en difundir más allá de llegar al exclusivo conocedor del derecho sino a la sociedad en su conjunto a través de la difusión de la cultura de la legalidad aquellos problemas que realmente nos atañen a todos, y uno de ellos es este, el de la política criminal y el Estado de Derecho, esto no es nuevo, esta problemática de la expresión política criminal viene desde Franz Von Liszt, en 1801, y a partir de ahí hay muchas obras y muchos teóricos han desarrollado la temática. pero , si vemos brevemente la historia de esta problemática, vamos a encontrar que en un principio estamos hablando de la sistematización aproximada del Derecho del Sistema Penal, a mediados y final del sigo XVII a principios del siglo XVIII, vamos a encontrar una reacción al abuso, al autoritarismo, al poder ilimitado de los gobernantes, y surge una idea de una Política Criminal que de alguna manera establece ciertos parámetros de respeto a la dignidad, a los derechos de la gente, se ve al ser humano como una persona y surgen ideas como el principio de la culpabilidad, las ideas como la legalidad, que constituyen, partiendo de la idea de la justicia, la retribución, es decir, el Derecho Penal con el fin de retribución, por que parten de la idea de que el ser humano es una persona libre y con capacidad de determinación… Esto en el siglo XIX coincide con la idea lideralista del Derecho Penal…”

En su turno el Dr. Rubén Pacheco Inclán, agradeció al extraordinario presídium reunido en torno al análisis en el marco de la presentación; destacó la urgencia de este tipo de foros y la distribución de material que apoye no solo al jurista y alumno, sino de luz sobre temas tan imprescindibles para la sociedad mexicana. En su calidad de Rector de la Facultad Interamericana de Litigación, expresó que es un honor y también un gran compromiso para quienes formamos parte de la revista especializada Criminogenesis. “La Comunidad Jurídica no podemos cerrar los ojos a la realidad, el Estado de Derecho, El Debido Proceso, de un sistema jurídico basado en leyes no puede estar a merced de la delincuencia, este tema que tocó la revista criminogénesis en su edición número 21 con el título Política Criminal, es un compromiso de todos, por eso el día de hoy hemos reunido esta pléyade de grandes ponentes a los cuales agradecemos, y esperamos poder seguir haciendo este esfuerzo de poder acercar a la comunidad jurídica y más allá, al ciudadano común, el ejercicio del conocimiento de nuestros derechos, y sé que lo vamos a lograr… No solo tenemos el compromiso de ser obligados solidarios, no solo tenemos el compromiso de trabajar en lo que nos toca, que es nuestra profesión, también la sociedad tiene que conocer todos estos elementos porque el compromiso de todo ciudadano es vivir el sufrimiento de todos aquellos que estamos en una sociedad donde la violencia está tomando las calles…”

Mención aparte merece la magnífica intervención de la maestra, Cristina Ortega Camacho, quien de manera magistral en su intervención nos compartió una visión fresca y al mismo tiempo nos conminó a ir más allá; al finalizar las ponencias tuvo a bien elaborar una serie de preguntas precisas y directas a cada uno de los invitados dando con esto un realce especial al evento, paso de lo ordinario a lo extraordinario al provocar que el evento se prolongará por casi tres horas y dio paso a la participación espontánea del público, que dicho sea de paso se vinculó en el debate, por su parte lució la final intervención de la Mtra. Adriana Arroyo Cuevas, quien dio lustre y dirección al evento y para la clausura fue el Maestro, Juan Manuel Guerrero Almaraz quien cerró el evento.

Así fue la presentación de la revista Criminogenesis número 21 desde la desde del Honorable Congreso de la Ciudad de México y en diferentes plataformas digitales que dieron cuenta de este foro; la gran relevancia del evento radica quizás en la importancia que cada día suma el aprender, conocer de los temas relativos al mundo jurídico, y que desde el HONORABLE congreso de la Ciudad de México, no sólo permitan sino sean participes activos, el público en general agradece.