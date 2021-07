No es lo mismo “huevos de pescado”, que “pescado de los huevos”

IRREVERENTE

Chicago.-

En mi visita a varias ciudades de Estados Unidos he escrito sobre las cuentas que desde todos los ángulos le van a pedir al gobierno mexicano, el de “ Amtrack” Joe Biden y los legisladores de los dos partidos norteamericanos.

Les platico: incluso en mis streaming por las diversas plataformas de DETONA he comentado que las visitas a Palacio Nacional se van a estar dando con muy pocos días de aviso previo e incluso como el caso que le ocupa, NO PROGRAMADAS, porque el interés -no solo del gobierno, sino de los legisladores gringos- es saber de bote pronto si el gobierno de la 4T está haciendo su tarea, principalmente en los compromisos bilaterales en cinco factores clave:

√ Migración

√ Cumplimiento de contratos a inversionistas de EU

√ Materia laboral

√ Narcotráfico

√ Inseguridad

Y para no hacerme quedar mal, hace horas tuvo lugar en Palacio Nacional una reunión a la que asistieron legisladores demócratas y republicanos de nuestro vecino del norte.

Se sentaron a la mesa con funcionarios del gobierno federal encabezados por AMLO: Tim Kaine, Rob Portman, John Hoeven, Mike Crapo, Ben Ray Luján y el encargado de negocios, John Creamer.

Los pesos más pesados son, Kaine, quien no solo es senador demócrata, sino que fue presidente de su partido, gobernador de Virginia y candidato a vice presidente con Hilary Clinton, cuando perdieron ante Trump.

Kaine es doctor en Derecho por Harvard y...

... encarna todo lo que el presidente mexicano odia

Otro pesado es Portman, republicano, que fue el jefe de la representación comercial en el gobierno de George W. Bush, hijo; es doctor en Derecho por la Universidad de Michigan State y es uno de los expertos más acreditados de EU en materia de presupuestos.

¡Imagínense, ha sido reelecto seis veces como senador!

Este solo hombre les da todas las vueltas que quieran al canciller Marcelo Ebrard; a la improvisada como Secretaria de Economía e iletrada en inglés que dice ella es licenciada en letras inglesas por el ITESM, Tatiana Clouthier; a nuestro embajador en EU, Esteban Moctezuma, que más bien opera como embajador de Ricardo Salinas Pliego, pues es -o dicen que fue- presidente de la Fundación Azteca; y al tinterillo o becario que estuvo con los miembros del gabinete, tomando notas en su laptop, teniendo al centro a López Obrador.

La foto que utilizo como portada para este artículo habla por mil palabras: el lenguaje corporal de los dos grupos en la mesa lo dice todo.

Del lado de la delegación norteamericana se percibe preocupación ante las cuentas que rinden los del lado mexicano, que se ven con un dejo de pena ajena y en el caso de Ebrard, un trágame tierra.

Algo que no puede pasar desapercibido es que el presidente de México atendió a enviados de EU abajo de su rango.

¿Por qué creen?

En las reuniones que he tenido en Charlotte, Búfalo, NYC y Chicago, con banqueros y gestores de fondos de inversión, he tomado nota de que los norteamericanos no pueden dejar que México se siga cayendo en sus principales indicadores: economía, salud, educación, laboral, seguridad, y van a llegar hasta donde tengan qué llegar.

Le pregunté a un alto funcionario del principal banco de Illinois y me dijo que esta visita que les narro fue lo que llaman en EU un “booty call”.

No quiero pasarme de la raya en mi irreverencia, así que dejaré que mis cultos lectores averigüen por sus propios medios cómo se usa ese slang en las calles norteamericanas.

De muy buena fuente sé que los temas que mencioné aquí arribita fueron parte de la agenda de esta reunión, sumándole el del ecocidio del grave incendio de la plataforma marina de Pemex, con un énfasis especial en el recrudecimiento de la violencia en la zona del Pacífico, lo cual pone en alto riesgo las inversiones de las empresas de EU en México.

¿Qué informaron los boletines oficiales de Notimex y de otras dependencias del gobierno, sobre lo que se trató en dicha reunión:

“Tratamos con libertad y franqueza, temas de interés para nuestros pueblos y naciones”.

Traducido al español esto significa: “Nos pusieron una cagotiza...”

Háganme ustedes el refabrón cavor.