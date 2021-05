Las elecciones de NL no son el 6/6; ese día apenas empiezan

Irreverente

Les platico tres cosas:

1.-Al final de ese día, los resultados no serán de diferencia tan abultada entre quienes forman la que yo llamo “1a división”, integrada por Clara Luz, Samuel, Fernando y Adrián . No serán tampoco tan separados entre los de la “2a”: Caro, Emilio Jacques y Daney, que saben muy bien que su lucha es para ayudarle a su partido a que conserve su registro local mediante la obtención del 3% de la votación total. Ellos no aspiran a gobernar en NL ; se van de lado si ganan ese porcentaje del total de los votantes.

2.-Debido a eso, los mejores abogados electorales dentro de cada partido serán factor clave para alzarle la mano a quien ocupará el lugar del Bronco. Podrán decir misa; alardear del “voto duro” asegurado; de sus amarres en las esferas del poder político y de la IP (Iniciativa Pasiva), pero la estrategia tipo plan “B” está escrita en el lenguaje legal electoral y no en el de la voluntad popular.

3.-Desde Fremont, Colorado, en los Estados Unidos, donde “vive” cierto personaje mexicano pero con pasaportes de varios países, se emitirá una especie de “voto de calidad” que intervendrá en la elección del candidato ganador de la gubernatura de dicho estado, de sus principales ciudades y de otras entidades del territorio nacional.

Y aquí discúlpenme que no utilice el sangrón y pesado modo de “las candidatas y los candidatos”, que impuso el inefable Fox y que hoy siguen utilizando “sirios y troyanos”, porque si uso el masculino me refiero por igual a mujeres y hombres.

Son una empresa

Las elecciones son una empresa y como tal, tienen inversionistas que arriesgan su dinero esperando ganar. A veces ganan y muchas veces pierden, pero así son los negocios, los cuales nomás los hacen quienes tienen lana porque los que carecen de ella, pues son empleados de los primeros.

Entonces, entre los 7 de NL -y los más de 20,000 de todo México- hay de unos y de otros; dueños de empresas y empleados. Y quienes ganen estarán -al menos en NL y otros estados principales- sujetos a estos tres factores de los cuales, si quieren, les platicaré detalles más adelante.