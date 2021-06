Guerra sucia alcanza a los medios

Les platico: el pasado 1 de febrero me llegó por correo electrónico un “requerimiento” de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, para que en un plazo de 48 horas respondiera seis preguntas relativas a la entrevista que tuve a finales del año pasado con Clara Luz Flores.

Querían saber si nos pagaron y en su caso pedían todos los detalles de quiénes la ordenaron, facturas y todo lo relacionado a ese asunto.

Eit, nadie ordenó ni pago por la mentada entrevista

Como el oficio nos fue entregado fuera de las normas que la misma CEE establece en su verborreica exposición leguleya de motivos, los abogados de DETONA sugirieron que ni caso le hiciéramos al mentado exhorto porque además, nadie de su equipo de campaña pidió, ordenó u pagó por dicha entrevista.

Las irregularidades fueron que siendo fechado el 23 de enero, nos llegó por correo el 1 de febrero y a pesar de eso nos daban 48 horas de plazo para responder so pena de un madrazo de UDIS de multa; el hecho fue que no nos fue presentado el oficio en forma física, como dictan las reglas electorales.

Exhorto (Especial)

Achis, pos ni que tuviéramos el don de viajar al pasado, aunque ganas no me faltan con tal de volver las cosas en México a antes de julio de 2018...

Además, no acompañaba al citado documento el CD u otro instrumento electrónico incluyendo la mentada entrevista y por eso, los mandamos por un tubo. Así de simple.

Además, otro dato: si a alguien -que ya supimos quién fue- le molestó tanto que haya entrevistado a Clara Luz , ¿por qué no se ofuscó porque hice lo mismo con los otros candidatos?

A Adrián, ni por un lado ni por otro

Bueno, con todos menos uno: Adrián de la Garza , porque la primera vez que se la pedí quiso que le enviara las preguntas y a pesar de que accedí a ello, nunca respondió.

Y luego lo intenté por el lado de Ildefonso Guajardo y tampoco quiso.

Pues resulta que el 1 de junio, la CEE-NL volvió por sus fueros: ahora sí, en forma física nos entregaron el mismo oficio de febrero, pero con fecha 26 de mayo y -otra vez- nos daban 48 horas para responder o de lo contrario, casi bote por reincidentes.

Recepción de mi contestación a la CEE-NL (Plácido Garza)

Pero el oficio se refiere al mismo hecho y como ahora sí cumplieron -en parte- con las formalidades legales, nuestros abogados redactaron una contestación donde se le explica al Lic. Héctor García Marroquín -a la sazón Secretario Ejecutivo de la CEE- que nadie ordenó, pagó ni dictó instrucciones para la multicitada entrevista. Tan tan.

La contestación la hice presentándome personalmente y ya estando ahí averigüé de donde procedió la “denuncia” por semejante delito cuasi electoral de mi parte, al haber hecho uso de mi derecho a la libertad de expresión.

Contestación al exhorto (Placido Garza)

Contestación al exhorto

Fue Edgar Romo, del PRI-NL

Alguien que -desde ya- es mi nueva fuente de información encubierta dentro de la CEE-NL, me dijo que la denuncia partió del PRI estatal y tiene nombre y apellido la solicitud respectiva: se llama Edgar Romo y sabrá el Dios de Spinoza qué pitos toca en el comité directivo estatal priyista.

Y como mi informante no es una fuente de sodas -como muchas de las que se presume por ahí- sino uno de muy buen nivel, doy por cierto lo que me confió y en consecuencia, señalo la abierta intención del PRI-NL de amedrentar con este tipo de artilugios, a la ya de por sí amenazada labor periodística que algunos ejercemos en forma libre e independiente en este País.

Cuando comenté este asunto hoy en el programa con Angel Verdugo, el muy irreverente me dijo que si me meten al bote, él me llevará cigarros.