Irreverente

Les platico: un solo tweet de él es visto mínimo por 20,000 y retweeteado por otros tantos, lo cual -en el lenguaje de las redes- significa que los jóvenes de todo el mundo devoran sus mensajes y además, los replican con convicción y sin recato a sus congéneres en edad, pero también llega con gran poder a quienes por edad serían sus padres y abuelos.

Estos números son inauditos en alguien que para nada es de los llamados “influencers” que se la pasan solo bordeando por encimita en las redes sociales. Agustín profundiza al menor impulso, al más pequeño desafío, por eso yo digo que es anfibio , pues lo mismo se mueve en la superficie que debajo del agua, y ¿saben qué? ¡apenas tiene 32 años!

Entrevisté en exclusiva al "anfibio" Agustín Laje, uno de los más influyentes de la juventud mundial. (Plácido Garza)

Su mensaje a los jóvenes del mundo -y también a sus papás y a sus abuelos- se resume en esto: “estamos ganándole más jóvenes a los sectores y movimientos pro muerte y a las organizaciones que odian a la libertad y a la familia”.

Mi anterior artículo que publiqué en DETONA y SDP Noticias, sobre por quienes no voy a votar el 66, se basó en la entrevista que me dio cierto día del mes en curso, mayo, el previo a las históricas elecciones de México. Esto que escribo debió ser solo un prólogo que no les revelara a mis lectores, más que ganchos para que se engolosinen con la entrevista completo que tuve con él.

Pero no pude resistir la tentación de platicarles lo de aquí arriba, porque se trata de un personaje que al ser temido -y hasta odiado- inevitablemente está cambiando el curso de la historia de quienes todavía creen que la dialéctica marxista barata. vieja y anticuada, tiene alguna posibilidad en este pandémico mundo en el cual vivimos. Créanme, no es nada fácil entrevistarlo, por lo escurridiza de su agenda y por lo difícil que es atraparlo en un hueco de los compromisos que toma a diestra y siniestra y que lo llevan por todo el mundo.Aquí la tienen y espero que sea solo el principio para quienes -como yo- somos partidarios de un esquema de libertad plena, que nace en nuestros propios huesos y se teje con nuestra propia carne.