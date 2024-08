En un vuelo ayer de Monterrey a la Ciudad de México platiqué con Rogelio Montemayor Seguy, economista del Tecnológico de Monterrey (graduado en 1969) con un doctorado en la Universidad de Pensilvania (1974), donde fue investigador adjunto de un famoso experto en modelos econométricos, Lawrence Klein, quien obtuvo el premio Nobel de Economía en 1980.

En el gobierno Montemayor colaboró primero en cargos técnicos —entre otros, fue el segundo presidente del INEGI en el sexenio de Miguel de la Madrid: sustituyó al fundador Pedro Aspe—. Después, cercano a Carlos Salinas de Gortari, emprendió el camino de la política y llegó a gobernador de su estado natal, Coahuila. Al abandonar este cargo, Ernesto Zedillo lo nombró director de Pemex.

Rogelio, entonces, conoce la petrolera mexicana. Por tal motivo, por supuesto de manera informal y solo para charlar de algo durante el vuelo, lo cuestioné acerca de lo que espera para Pemex. Me sorprendió su respuesta: pensé que un economista que hizo su carrera en los tres primeros gobiernos considerados neoliberales por la 4T—los de De la Madrid, Salinas y Zedillo—, iba a responderme lo que leo a diario en las columnas financieras: que Petróleos Mexicanos no tiene remedio y que no lo tendrá a pesar de que la presidenta electa Claudia Sheinbaum nombró a un director experto en el tema, Víctor Rodríguez Padilla, a quien se le reprocha que en su discurso de presentación cayera en la retórica del nacionalismo revolucionario y, particularmente, su afirmación de que “Pemex no es una empresa muerta ni está tan mal como piensan”.

Supuse, erróneamente, que Rogelio Montemayor iba a estar de acuerdo —cito a Carlos Loret de Mola— con toda la gente que asegura que Pemex es un desastre: “Los analistas, los especialistas, los inversionistas, los académicos, los proveedores, los ingenieros petroleros, las empresas internacionales, las calificadoras de riesgo y los bancos de inversión”.

Pero no, Rogelio Montemayor Seguy no coincidió con la inmensa mayoría de la gente supuestamente versada en las finanzas de la petrolera y que la ven en ruinas. Montemayor más bien expresó un punto de visa optimista después de que yo le dijera: “Seguramente me dirás que Pemex vale gorro y no podrá rescatarla la nacionalista 4T”. Objetó: “Pues no, no pienso eso. Creo que Sheinbaum y su director pueden mejorar la situación de Pemex. No es fácil, pero está lejos de ser imposible”. Le pregunté qué debería hacer el director Rodríguez Padilla, y esto me respondió —hice algunos apuntes en mi teléfono con autorización de Rogelio; los reproduzco aquí por si acaso decidieran leerlos Claudia Sheinbaum y el ingeniero que administrará la petrolera: