Me permitiré complementar esta columna periodística con citas y sentencias de personajes ilustres. Comienzo con una (que es anónima y del dominio popular) que reza: “Nunca desafíes a alguien que no tiene nada que perder, que al perder todo también perdió el miedo”. Esto viene a cuento de una oposición política en México que ha caído, en su total extravío, en un franco estado de desesperación, de lo cual escribió Miguel de Cervantes que está última “es el mayor pecado de los hombres, por ser pecado del demonio”. Y así pues, ante su inconmensurable y grosera ambición, que es esta es “el estiércol de la gloria”, como lo dejó asentado Pietro Aretino, escritor italiano renacentista.

Ante las circunstancias políticas actuales, no se debe tomar a la ligera los alcances del poder corruptor del dinero que tiene la oposición, máxime de parte de algunos poderes fácticos que, por cierto, son los titiriteros de los partidos políticos hoy opositores al gobierno en funciones y que son ya capaces pues, ya de cualquier bajeza para intentar frenar, o quizás ya tan sólo vengarse, de la afrenta que supone que un líder político le haya abierto los ojos al pueblo y, por ende, puesto en su contra.

Puntualmente me preocupa sobremanera que utilicen la actual coyuntura de transición entre diseños de espacio aéreo en el valle de México, por la ya puesta en marcha del sistema aeroportuario metropolitano (AICM, AIFA, Toluca) para, ya no digamos utilizar en contra del presidente los incidentes y dificultades propios de la consolidación del nuevo diseño del espacio aéreo, sino de plano, inducir perversamente alguna tragedia aérea, de proporciones dantescas por definición con miras a capitalizarlo a favor, que ya se dieron cuenta cómo impacta una gran desgracia de ese tipo, con la acaecida hace un año en el accidente de la Línea 12 del metro de CDMX. Algún infiltrado en los sistemas de control de la navegación aérea que provocase algo tan grave, no es algo descabellado, menos resulta imposible que no haya pasado por sus enfermas cabezas.

El incidente, que estuvo lejos (afortunadamente) de convertirse en tragedia, entre dos aviones de Volaris en el AICM, debido a la responsabilidad de los controladores aéreos hizo rodar la cabeza del titular de la SENEAM (Servicios de Navegación en el Espacio Aéreo) dependiente de la SICT (Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes) y provocó también una reunión de urgencia en Gobernación de dónde se desprendieron mesas de trabajo por parte de todas las dependencias relacionadas a la aviación en México.

Los resultados primeros, una despresurización del saturamiento en el viejo aeropuerto Benito Juárez o AICM, vía el traslado gradual de vuelos hacia los aeropuertos Felipe Ángeles en Santa Lucía y de Toluca. Pero insisto en que se debe tener un extremo cuidado, porque la oposición sabe perfectamente que lo mejor que pudiera suceder es una desgracia aérea, ya que su abyección pareciera no tener límites, y citando al escritor del Siglo 19, suizo J. Petit - Senn: “son esclavos todos los que se ponen al servicio del mal” y su franca envidia y odio hacia el presidente es más que evidente, que ya se puede ver en la forma vil y llena de bajeza en el lenguaje de Diego Fernández de Cevallos, en cada espacio que (inexplicablemente) algunos medios de comunicación aún le otorgan.

Decía Tácito que “quienes ambicionan el poder (en su concepción negativa) no existe una vía media entre la cumbre y el precipicio”, y un ejemplo podrían ser las claras inconsistencias en el caso de los atentados en las Torres gemelas en NYC en el 2001.

El presidente López Obrador combina virtud y fortuna, cómo decía Nicolas Maquiavelo (frase que cita a menudo AMLO), y la fortuna no le ha caído del cielo, sino que la fue ganando con el paso de las décadas, con base a indecibles sacrificios, en sus incansables y tercos recorridos a lo largo y ancho del país, ya que en palabras del sabio de la antigua Grecia, Séneca: “la fortuna teme a los valientes y oprime a los pusilánimes” y cómo también sentenció el escritor y traductor alemán Richard Zoozmann (1863/1934): “va llamando la fortuna de puerta en puerta y tímidamente suplica: ‘¿quién me abre?’, el más necio abre enseguida, entonces la fortuna sonríe y exclama: ‘me quedo contigo’“.