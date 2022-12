Poco después de las diez de la noche de ayer, 2 de diciembre de 2022, El Financiero publicó esta nota: “ ¿Competencia a Sheinbaum? Oposición ‘destapa’ a Maru Campos como ‘corcholata’ para 2024″.

Lo esencial de tal información se relaciona con lo expresado por dos senadoras —Claudia Ruiz Massieu, del PRI, y Kenia López Rabadán, del PAN— acerca de que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, es la candidata ‘ideal’ para competir por la presidencia en 2024.

Ello ocurrió en el simposium “No + Violencia contra las Mujeres” realizado en la capital de Chihuahua . Aunque no lo expresó con palabras, seguramente por prudencia política, con su presencia en el evento la diputada Margarita Zavala respaldó el destape de la gobernadora Campos.

Esa no es para mí una novedad. El pasado miércoles 16 de noviembre, un hermano de Margarita, Juan Ignacio, me lo comentó en un mensaje de WhatsApp. Tomé muy en serio el comentario del señor Zavala porque él, cuando controla sus apasionamientos ideológicos, es un analista político de primer orden.

No caigo en el pecado de la infidencia porque Nacho Zavala me aclaró que se trataba de “mi reporte”, esto es, de la difusión de una noticia que implícitamente me autorizaba a publicar.

Cito lo comentado por Juan Ignacio Zavala: “Fíjate que me dicen que ya Maru Campos tiene su war room pa lanzarla de candidata con lo que queda del calderonismo: Jordy Herrera, Ernesto Cordero y Javier Lozano”. También me informó el hermano de Margarita que “otra calderonista, Ale Sota, está ya con Claudia Ruiz Massieu”.

Si alguien tiene autoridad para hablar del calderonismo ese es Juan Ignacio Zavala, cuñado y en otros tiempos estratega de Felipe Calderón.

Analicemos los datos más relevantes de todo lo anteriormente dicho:

√ La oposición busca a una mujer para competirle a Sheinbaum .

√ Eso es una evidencia más de que el 2024 será un año que dominarán las mujeres.

√ De hecho, en las encuestas de preferencias electorales ellas dominan:

En Morena Claudia Sheinbaum aventaja a Marcelo Ebrard.

En el PRI la pelea está entre Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid.

En el PAN disputan la candidatura presidencial Margarita Zavala y Lilly Téllez.

√ Claudia Ruis Massieu se había apuntado como presidenciable en el PRI. Si el reporte periodístico de Nacho Zavala es correcto —y estoy seguro de que lo es— para analizar sus posibilidades reales contrató a la estratega calderonista Ale Sota.

√ Kenia López Rabadán aspira a ser jefa de gobierno en la Ciudad de México.

√ Maru Campos no aparece en las encuestas de preferencias electorales presidenciales ya sea porque no se le incluye o porque todavía sea poco conocida fuera de Chihuahua. Si la información del hermano de Margarita es cierta —y estoy seguro de que lo es— la gobernadora chihuahuense busca crecer en conocimiento nacional con los calderonistas Jordy Herrera, Ernesto Cordero y Javier Lozano.

√ Como entre calderonistas se entienden, seguramente tomaron la decisión de llevar hacia la racionalidad política a la senadora Ruiz Massieu:

La convencieron de que no tiene posibilidades de ser presidenta.

Debe Ruiz Massieu, por lo tanto, apoyar a alguien más, sin duda a una mujer.

¿Por qué no sumarse a la precandidatura de Beatriz Paredes , su compañera en el PRI y en el Senado? Respuesta: Beatriz no sabe ganar elecciones , como lo demostró con su enorme fracaso en la contienda para renovar la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal en 2012.

, su compañera en el PRI y en el Senado? Respuesta: , como lo demostró con su enorme fracaso en la contienda para renovar la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal en 2012. ¿Por qué Claudia Ruiz Massieu no apoya a Lilly Téllez? Porque Téllez realmente no ha ganado elecciones . Todo el mundo sabe que llegó al Senado en 2018 gracias a la fuerza de AMLO —Lilly era candidata de Morena— y también por las estructuras creadas durante tantos años de duro trabajo por Alfonso Durazo . En 2018 era conocida por las razones correctas: su trabajo periodístico de varias décadas en la TV. Hoy es conocida por las razones incorrectas: la estridencia y la falta de mesura al cuestionar a quien la hizo senadora, el presidente López Obrador.

Porque . Todo el mundo sabe que llegó al Senado en 2018 gracias a la fuerza de —Lilly era candidata de Morena— y también por las estructuras creadas durante tantos años de duro trabajo por . En 2018 era conocida por las razones correctas: su trabajo periodístico de varias décadas en la TV. Hoy es conocida por las razones incorrectas: la estridencia y la falta de mesura al cuestionar a quien la hizo senadora, el presidente López Obrador. Entre calderonistas se entienden: seguramente se reunieron Alejandra Sota, Jordy Herrera, Ernesto Cordero y Javier Lozano y llegaron a la conclusión de intentar convencer a la senadora Ruiz Massieu de apoyar a una mujer poco conocida, pero ganadora y con buena imagen, Maru Campos , gobernadora de Chihuahua.

se entienden: seguramente se reunieron Alejandra Sota, Jordy Herrera, Ernesto Cordero y Javier Lozano y llegaron a la conclusión de intentar convencer a la senadora Ruiz Massieu de apoyar a una mujer poco conocida, pero y con buena imagen, , gobernadora de Chihuahua. Ignoro si hay estrategas calderonistas al lado de Kenia López Rabadán, pero no lo dudaría. El hecho es que esta panista no apoya a su compañera de partido Lilly Téllez, sino a la gobernadora de Chihuahua.

¿Qué le ven a Maru Campos?

Ganó las elecciones de Chihuahua contra todo , inclusive contra quien era formalmente gobernador panista pero estaba muy cerca de Morena, Javier Corral. Este hombre inclusive intentó en cancelar a Maru Campos; no pudo, ella lo derrotó en una intensa batalla política. Después Maru superó por amplio margen a la izquierda y al PRI.

Ganar es un oficio que pocas personas dominan . Es la razón por la que se empiecen a sumar personalidades de oposición al proyecto de la chihuahuense.

¿Por qué Maru Campos y no el otro panista que ha demostrado ser un triunfador, Mauricio Kuri de Querétaro ? Por la ventaja de Claudia Sheinbaum en las encuestas.

Si la jefa de gobierno de la Ciudad de México mantiene su ventaja en las encuestas y termina por quedarse con la candidatura presidencial de Morena, la oposición lanzará contra ella a una mujer. Es la razón de que a las senadoras Ruiz Massieu y López Rabadán les parezca que el perfil ideal para encabezar a la oposición sea Maru Campos.

Solo en el improbable caso de que fuera hombre el candidato presidencial de Morena, crecerían las posibilidades de Kuri.

¿Es bueno el equipo calderonista de la gobernadora de Chihuahua?

Ale Sota tiene experiencia, aunque no le fue muy bien como estratega de José Antonio Meade en 2018. No se trata de un tropiezo que la descalifique: ese año nadie en el PRI —ni nadie en el PAN— podía competir con AMLO.

No conozco a Jordi Herrera. Ser un desconocido suele estar entre las virtudes de un estratega electoral. Le doy el beneficio de la duda.

Ernesto Cordero no pudo ser él mismo candidato presidencial en 2012. Quizá su destino era el de la asesoría. Le doy el beneficio de la duda.

Javier Lozano sería de gran ayuda si controlara su carácter colérico que lo lleva a romper con todo el mundo. Debutó con todos los honores como estratega de la Coparmex y lo despidieron un día después de haber empezado. En el PAN nacional no lo aguantan. Se acercó a Lilly Téllez y le hizo el daño de volverla más virulenta de lo que ella por naturaleza es. Cuentan que también asesoró a Sandra Cuevas en la alcaldía Cuauhtémoc, y tampoco duró. Colaboró con Carlos Alazraki en la realización de algunos videos y metió en problemas serios al famoso publicista. Si no se toma una dosis elevada de tranquilizantes, ese será el destino de Lozano con la gobernadora de Chihuahua, una mujer pragmática que lo marginará en cuanto genere la primera crisis, y no tarda. Una pena porque el tipo es listo y preparado, pero alguien que pierde el control tan fácilmente no le sirve a nadie. Ojalá cambie y aporte a ese proyecto.