No se descarrilen: el video del tren es REAL

IRREVERENTE

Les platico: Por la 4T estoy identificado, acusado, confeso y sentenciado, pero aunque sea su crítico -más no enemigo ni adversario- NO me voy a sumar a las babosadas y bobadas de quienes cobijan en falsedades sus tendencias, creencias y opiniones.

Es más, ME DESMARCO de ellas porque…

El video de AMLO y su comitiva a bordo del tren rumbo al aeropuerto de Santa Lucía, ES REAL, lo confirmamos y por eso, opinamos: no armemos con tranchetes a moros inexistentes. Las burdas burlas basadas en scripts le restan valor a la oposición y siembran más división de la que ya padece el país.

Enfoquemos mejor el incidente:

Las tolvaneras del camino en las inmediaciones al aeropuerto también son REALES. La cercanía de Claudia Sheinbaum al presidente es cínicamente REAL. Igual lo es en los “preoperatorios electorales”, la del gobernador priyista Alfredo del Mazo. La de AMLO con los militares va más allá de su proximidad en los asientos del tren. La retórica presidencial en busca de convencimientos, también es REAL. La sumisión de funcionarios y militares al presidente, es más que REAL. La ausencia de la IP en este tipo de manifestaciones es -para el gobierno- preocupantemente REAL. ¿Dónde andas Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE?

CAJÓN DE SASTRE “Que no se pierdan la críticas en falsedades porque se vuelven nimiedades”, remata la irreverente de mi Gaby

Plácido Garza en Twitter: @PlacidoGarza