No hay dinero, eso dicen algunos que son empresarios con millones de pesos y jamás han conocido el no tenerlo, intentan desestabilizar el gobierno de AMLO , hablando de inflación, crisis, estas personas buscan un pretexto para afectar la política actual, hoy en día no requerimos saber de economía, al salir a las calles veo las plazas y tiendas departamentales totalmente llenas, personas jóvenes estrenando vehículos, familias comprando propiedades.

Los aeropuertos exceden sus servicios y están a tope en sus itinerarios hacia puertos de México, uno que está rompiendo sus propios récords es Cancún donde hacen operaciones que sobrepasan a años anteriores, la misma gobernadora Mara Lezama es quien se encuentra pendiente del trabajo que realizan, por las quejas que presentaron últimamente en diversos medios de comunicación.

Por ello intervino el gobierno del estado, no tenían respuesta las personas que debido a los embotellamientos en esta ciudad llegaban tarde a sus vuelos, en ese caos todo estaba de cabeza, así también sucede en todo México., como pueden decir opositores a López Obrador que pasamos las peores economías, acaso no leen, el peso se mantiene estable, el dólar de igual manera, estamos viviendo un México diferente, con fe en las autoridades y creciendo en nuestros mercados mundiales, si buscan una forma de afectar al gobierno federal, está no es la manera.

Seguramente se les acaban sus estrategias, los mexicanos cada día tienen más confianza en sus autoridades, esperando que muy pronto se logre obtener la seguridad que tanto merecemos y desde la época de quien orquesto toda esta guerra Felipe Calderón no tenemos, hoy vive casualmente en trámite una Visa Dorada en España, me pregunto de dónde salió tanto dinero para poder tener esas garantías en este país, sabemos que nada se mueve sin poder económico.

Falta esperar para ver que sucede con el juicio de su amigo, el ex secretario de seguridad pública federal en México. Hoy si tenemos bases para decir que crecemos a ritmos acelerados, nada que puedan decir los contrarios al mandatario nacional puede cambiar lo que observamos todos en estas fechas que son para creer que si podemos ser un gran país.

Gracias por su lectura

Twitter: @antarmnacif