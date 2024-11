Sobrio y sin estridencias. Justo como ha sido todo su sexenio. Así llegó a la mitad de su mandato el gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya. Este viernes compareció en el Congreso del Estado. Un acto nada fastuoso. Digno, eso sí y acorde a los tiempos que corren. La prudencia es virtud del político. Hoy más que nunca el pueblo merece -y exige- resultados. También debe conocer el avance al intermedio del periodo.

Rubén Rocha Moya llegó a la mitad de su sexenio con grandes logros. El primer gobierno de izquierda y el más humanista. Los avances en los programas sociales son una realidad. Las y los sinaloenses han recibido beneficios extraordinarios. Casos de éxito y ejemplo para otras entidades.

Injusto no señalar que, hasta el 31 de agosto, todas las cifras delictivas iban a la baja. La situación actual es la que es. He dicho que la realidad ya es lo suficientemente cruda como para mentir y exagerarla con versiones fantásticas. El malévolo ideario colectivo de la oposición intenta opacar lo realizado en tres años.

Se presentó en el recinto legislativo arropado por su gabinete y la clase política afín a su proyecto. En primera línea estaban los senadores Imelda Castro y Enrique Inzunza. También asistieron los diputados federales Ana Ayala, Enrique Vázquez, Felicitas Pompa, Fernando García, Graciela Domínguez, Karina Montaño, Raúl Bolaños y Ricardo Madrid.

La presencia de sus amigos Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados Federales y su amigo Ignacio “Nacho” Mier, vicepresidente de la bancada de Senadores de Morena, es el reiterado mensaje de apoyo político desde el núcleo de la 4T. Ambos reconocieron el trabajo realizado por el gobernador.

Monreal por su parte aseguró “que la paz volverá a Sinaloa, de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum”. Mientras que Nacho Mier dijo “que Sinaloa, juega un papel importantísimo en la economía nacional”.

En el momento que el Dr. Rocha cumplía con el ejercicio democrático de rendir cuentas ante el Congreso, la coordinación de los tres niveles en materia de seguridad daba resultados en las calles y comunidades de Culiacán con la detención de un personaje relevante. Criticar la presencia del gobernador en el recinto legislativo al momento que ocurrían incidentes es simplemente perverso. El gobierno no se detiene ni debería.

Me gustó el estilo de su comparecencia. Explicativo, como buen maestro, se ha especializado en llegar a su público. Su informe estuvo plagado de historias. El balance de sus primeros tres años lleva impreso su enfoque humanista. Recordar la sordera de su abuela, como inspiración para impulsar el programa de implantes cocleares en niños y adultos para que nadie se quede con la desventaja que es no poder escuchar. Es un gran ejemplo del conocimiento de primera mano de las causas sociales y de la respuesta sensible por parte de su gobierno.

En definitiva, el Dr. Rocha tiene mucho para decir a la mitad de su sexenio. Los logros y avances habría que revisarse uno a uno. Los gélidos números no enfrían la temperatura del momento que se vive. Pero las cifras están ahí, son medibles y auditables.

Finalmente, vimos a un gobernador muy reflexivo. Escuchó con atención las preguntas de cada fracción parlamentaria. Se dio tiempo para agradecer a su equipo. También para hacer algunas recomendaciones a las y los diputados para que legislen en beneficio del pueblo sinaloense. Sin distingo de colores hizo un pase de lista, dando una breve semblanza de cada legislador. Algunos con sonrisa de oreja a oreja, otros no tanto, solo levantaron el pulgar.

Sobre el evento, mi reconocimiento para las diputadas Tere Guerra, líder de la Jucopo y Yeraldine Bonilla presidenta del Congreso por la organización y conducción de un evento plural y cívico. Realizado en el marco de la libertad de expresión para manifestantes y medios de comunicación. El mandatario estuvo arropado por los integrantes de su gabinete, secretarios, secretarias, también los alcaldes de los 20 municipios.

Seguramente en unos años el gobierno 2021-2027 podría ser recordado por el infame periodo de guerra sangrienta entre grupos delictivos. Pero igualar sus cifras en materia de cobertura y resultados por parte de programas sociales, será sumamente complicado. En ese sentido, el ritmo que lleva el sexenio rochista será el rival a vencer y el de cifras a contrastar. En uno de cada cinco hogares, hay uno o dos programas sociales. Y como dice el gobernador “la gente, los adultos mayores ahora son más autónomos al traer su ‘dinerito’ en la bolsa”.

El Dr. Rocha maneja hábilmente el timing político y continúa llevando la delantera en la narrativa. La revocación de mandato en la conversación de la oposición es muestra de ello. Además, para nada es casual que antes del informe se diera el regreso de Jesús Madueña a la escena política y a rectoría de la UAS, así como la presencia de Héctor Cuén Díaz en el evento del informe. Grandes aristas para el análisis, sobre todo para dilucidar lo que será el 2025 en lo político, que seguro impactará en lo social.

